Skoda показала, какие автомобили она сейчас производит в Украине

По состоянию на 2020 год компания Skoda выпускает в Украине хетчбэк Fabia, кроссоверы Karoq и Kodiq, а также флагманский седан Supeb. Их производство налажено на заводе "Еврокар" в Соломоново (Закарпатская область), который функционирует с 2001 года.

Актуальную производственную линейку украинского предприятия Skoda показала на инфографике, которая размещена на официальном сайте компании. В ней чешская марка отобразила и продукцию всех своих автомобильных заводов, которых суммарно насчитывается 12 по всему миру.

Заводы Skoda в разных уголках мира и модели, которые они выпускают skoda-storyboard.com

Так, кроме Украины, и, собственно, самой Чехии, где у "Шкоды" находятся два завода (основной в Млада-Болеславе и еще один в Квасинах), знаменитый автопроизводитель выпускает свои автомобили также в Китае, России, Словакии и Индии. Суммарно на всех производственных площадках "Шкоды" трудятся 35 000 человек.

Skoda Superb Skoda

Skoda Fabia Skoda

Сейчас модельной ряд чешской марки насчитывает десять автомобилей: Citigo e IV, Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, и Enyaq iV. Четыре из десяти этих моделей выпускаются, в том числе, в Украине. Представлена продукция "Шкоды" на более чем в 100 странах мира.

Skoda Kodiaq Skoda

Skoda Karoq Skoda

Украинский завод в конце списка Скриншот инфографики

Отметим, что недавно Skoda пообещала выпустить электрический аналог "Октавии", а чуть позже и вовсе превратить свой бестселлер в электрокар. Кроме того, как уже сообщал OBOZREVATEL, кроссоверы Skoda Kodiaq были выбраны украинской полицией в качестве машин для фантомных патрулей, которые будут скрытно выявлять нарушителей скоростного режима.