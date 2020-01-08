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8 января • обновлено в 16:36
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Skoda подготовила еще одно бюджетное авто: раскрыт его дизайн

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Компания Skoda готовит к дебюту еще одну модель, причем это – кроссовер. Новинку покажут в следующем месяце на выставке Auto Expo 2020 в Нью-Дели.

Как выяснил OBOZREVATEL, пока грядущий автомобиль находится в статусе концепта и носит название Skoda Vision IN. В прошлом месяце чешская марка показала первое изображение интерьера будущего кроссовера, а теперь – раскрыла его внешний вид (впрочем, частично).

Салон Skoda Vision IN

Салон Skoda Vision IN

skoda-storyboard.com

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Каким будет конкурент Renault Duster от Skoda

На опубликованных фото Skoda Vision IN показан спереди и сзади. Картинки говоря о том. что автомобиль получит довольно агрессивное оформление, хотя в целом он будет выглядеть почти так же, как и большинство других моделей Skoda, представленных на рынке.

Skoda Vision IN

Skoda Vision IN

skoda-storyboard.com

Skoda Vision IN

Skoda Vision IN

skoda-storyboard.com

Предполагается, что новая модель Skoda будет недорогим компактным кроссовером, а ее главным соперником станет Renault Duster. Достоверно известно лишь то, что SUV построят на платформе A0 IN, созданной специально "с акцентом на Индию и индийских покупателе.

Что касается того, какие двигатели будут использоваться на новом SUV, Skoda не сообщает. Скорее всего, инноваций по данной части ждать не стоит – вероятно, под новинку компания адаптирует существующие агрегаты.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Skoda предлагает Octavia в Украине по привлекательной цене.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
кроссовер Skoda
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