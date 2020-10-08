Skoda отметила 85-летний юбилей концепта 935 Dynamic

Чешская компания Skoda отмечает 85-летие уникального прототипа 935 Dynamic, созданного в середине 30-х годов прошлого века.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Уникальный прототип с обтекаемым кузовом демонстрирует высокий уровень подготовки чешских инженеров.

1935 Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

Прототип 935 Dynamic стал одним из самых выдающихся по дизайну и конструкции автомобилей за всю 125-летнюю историю чешского бренда. Он стал настоящей сенсацией Пражского автосалона 1935 года. Публику привлекали не только необычная форма машины, но и ее конструктивные особенности.

Благодаря совершенной форме кузова прототип имел впечатляющий для середины 30-х годов коэффициент лобового сопротивления Cx, равный 0,37. Фото: skoda-storyboard.com

Например, при проектировании обтекаемого каплевидного кузова они использовали последние наработки в области гидро- и аэродинамики. Благодаря совершенной форме кузова прототип имел впечатляющий для середины 30-х годов коэффициент лобового сопротивления Cx, равный 0,37. Впоследствии опыт, полученный инженерами компании, был использован в серийных моделях, в том числе Popular Monte Carlo (1936 г.) и Rapid 1500 OHV (1939 г).

1935 Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

Не менее интересна компоновка модели. Прототип оснащен 2-литровым четырехцилиндровым оппозитным двигателем с водяным охлаждением, причем мотор установлен в пределах колесной базы, перед задней осью. Благодаря силовому агрегату с расположенными горизонтально цилиндрами конструкторам удалось понизить центр тяжести, что положительно сказалось на устойчивости и управляемости машины.

В основе автомобиля лежала хребтовая раму, а кузов был сделан с применением твердых пород древесины, стали и алюминия. Фото: skoda-storyboard.com

Автомобиль имел в основе хребтовую раму, а кузов был сделан с применением твердых пород древесины, стали и алюминия. Длина прототипа – 4860 мм, ширина – 1680 мм, высота – 1540 мм, колесная база – 3200 мм. Багажник объемом 300 л располагался спереди и при аварии служил зоной деформации. Под багажником, за отельной дверцей на подвесных петлях, пряталось запасное колесо.

Салон Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

Радиатор охлаждения двигателя был вынесен вперед для большей эффективности. Оснащенный двумя карбюраторами Zenith 26 VEI верхнеклапанный (OHV) мотор развивал максимальную мощность 55 л.с. при 3 500 об/мин. Относительно скромная по современным меркам мощность компенсировалась хорошей аэродинамикой: на шоссе прототип разгонялся до 140 км/ч.

1935 Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

1935 Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

Еще одной инновационной чертой прототипа была полуавтоматическая 4-ступенчатая коробка передач от французской компании Cotal, которая благодаря электромагнитному механизму предварительного выбора значительно упрощала процесс переключения передач. Управление коробкой осуществлялось рычажком под рулевым колесом. Сцепление и тормоза имели гидравлический привод. Спереди и сзади – независимые подвески на поперечных рессорах, что обеспечивало хорошую управляемость и высокий комфорт.

1935 Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

Компания продала экспериментальную машину частному покупателю в 1939 году, а в конце 60-х выкупила у него же обратно – именно в то время чешская марка начинала собирать коллекцию своих исторических моделей. В 1968 году прототип доставили с территории современной Словакии в музейное хранилище компании Skoda.

Skoda 935 Dynamic в процессе реставрации, которая заняла 6 лет. Фото: skoda-storyboard.com

Три года назад мастерская при музее Skoda завершила реставрацию уникальной машины. Кропотливый процесс занял 6 лет. К счастью, осталось много фотографий и технической документации, что облегчило проведение работ.

Skoda 935 Dynamic является одним из самых ярких экспонатов в заводском музее в городе Млада-Болеславе. Фото: skoda-storyboard.com

Прототип 935 Dynamic стал одним из самых выдающихся по дизайну и конструкции автомобилей за всю 125-летнюю историю чешского бренда. Фото: skoda-storyboard.com

В наши дни Skoda 935 Dynamic является одним из самых ярких экспонатов в заводском музее в городе Млада-Болеславе, где 125 лет назад началась история чешской автомобильной марки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda представила первый в своей истории электрический кроссовер – Enyaq.