Skoda Octavia получила новые "экологические" версии

Компания Skoda расширяет линейку силовых агрегатов для своей самой популярной модели Octavia.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В гамме двигателей появится версия с "мягким" гибридом, а также подзаражаемый (PHEV) гибридный силовой агрегат.

Skoda Octavia RS iV. Фото: skoda.com

Презентация четвертого поколения модели Octavia стало знаковым событием для компании, ведь этот автомобиль является бестселлером бренда на протяжение многих лет. Ежегодно на четырех предприятиях компании в разных странах производится порядка 400 тысяч Octavia различных модификаций.

Нынешней осенью стартуют продажи первой автомобиля Skoda с технологией mild-hybrid ("мягкий" гибрид) – Octavia e-TEC. Кроме того, в гамме появятся гибридные подзаряжаемые версии Octavia iV и спортивнaя Octavia vRS iV.

Skoda Octavia iV. Фото: skoda.com

Напомним, что новая Octavia предлагается в двух вариантах кузовов – лифтбек и универсал, спортивной модификации vRS, а также "внедорожной" версии Scout. Покупатели могут выбирать между механической или роботизированной коробкой передач, а также между передним и полным приводом.

Подзаряжаемая гибридная Octavia предлагается в двух вариантах мощности. Версия iV имеет мощность 150 кВт (204 л.с.), а спортивная vRS iV имеет в своем арсенале 180 кВт (245 л.с.). В спортивном режиме Octavia vRS iV способна разгоняться до первой "сотни" за 7,3 секунды, а максимальная скорость достигает 225 км/ч. Обе версии iV PHEV оснащаются 6-ступенчатой коробкой передач DSG. В состав гибридного силового агрегата входят 1,4-бензиновый двигатель семейства TSI 110 кВт (150 л.с.) и электромотор на 85 кВт. В зависимости от версии они имеют разные настройки выходной мощности.

Skoda Octavia iV. Фото: skoda.com

Питание для электромотора обеспечивает литий-ионная батарея энергоемкостью 13 кВтч. Исключительно на электротяге автомобиль способен преодолеть до 60 км по циклу WLTP со скоростью до 140 км/ч. Батарею можно заряжать как от обычной бытовой сети, так и от специального зарядного устройства. На зарядку до 80% от сети 230В потребуется 3 ч 45 мин, а до 100% – 5 часов. Зарядное устройство на 3,6 кВт позволит выполнить аналогичную операцию за 2,5 или 3,5 часа соответственно.

Skoda Octavia Combi iV. Фото: skoda.com

Octavia e-TEC с технологией mild hybrid будет предложена в двух вариантах мощности. В первом случае под капотом расположится 3-цилиндровый турбомотор 1.0 TSI мощностью 81 кВт (110 л.с.). Он оснащен турбонагнетателем с изменяемой геометрией и работает по более эффективному циклу Миллера. Вторая версия предлагается с 4-цилиндровым мотором 1.5 TSI, который развивает 110 кВт (150 л.с.).

Skoda Octavia iV. Фото: skoda.com

В обоих случаях в автомобиле есть также стартер-генератор на 48В и компактная литий-ионная батарея емкостью 0,6 кВт. Обе версии оснащаются 7-ступенчатой роботизированной КП DSG. Стартер-генератор выполняет вспомогательные функции и позволяет получить до 50 Нм крутящего момента дополнительно. Кроме того, его использование помогает экономить до 0,4 л топлива на каждые 100 км пробега.

Skoda Octavia Combie-TEC. Фото: skoda.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали продажи нового поколения модели Octavia.