Skoda Octavia получила новые 'экологические' версии

Компания Skoda расширяет линейку силовых агрегатов для своей самой популярной модели Octavia.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В гамме двигателей появится версия с "мягким" гибридом, а также подзаражаемый (PHEV) гибридный силовой агрегат.

Презентация четвертого поколения модели Octavia стало знаковым событием для компании, ведь этот автомобиль является бестселлером бренда на протяжение многих лет. Ежегодно на четырех предприятиях компании в разных странах производится порядка 400 тысяч Octavia различных модификаций.

Нынешней осенью стартуют продажи первой автомобиля Skoda с технологией mild-hybrid ("мягкий" гибрид) – Octavia e-TEC. Кроме того, в гамме появятся гибридные подзаряжаемые версии Octavia iV и спортивнaя Octavia vRS iV.

Напомним, что новая Octavia предлагается в двух вариантах кузовов – лифтбек и универсал, спортивной модификации vRS, а также "внедорожной" версии Scout. Покупатели могут выбирать между механической или роботизированной коробкой передач, а также между передним и полным приводом.

Подзаряжаемая гибридная Octavia предлагается в двух вариантах мощности. Версия iV имеет мощность 150 кВт (204 л.с.), а спортивная vRS iV имеет в своем арсенале 180 кВт (245 л.с.). В спортивном режиме Octavia vRS iV способна разгоняться до первой "сотни" за 7,3 секунды, а максимальная скорость достигает 225 км/ч. Обе версии iV PHEV оснащаются 6-ступенчатой коробкой передач DSG. В состав гибридного силового агрегата входят 1,4-бензиновый двигатель семейства TSI 110 кВт (150 л.с.) и электромотор на 85 кВт. В зависимости от версии они имеют разные настройки выходной мощности.

Питание для электромотора обеспечивает литий-ионная батарея энергоемкостью 13 кВтч. Исключительно на электротяге автомобиль способен преодолеть до 60 км по циклу WLTP со скоростью до 140 км/ч. Батарею можно заряжать как от обычной бытовой сети, так и от специального зарядного устройства. На зарядку до 80% от сети 230В потребуется 3 ч 45 мин, а до 100% – 5 часов. Зарядное устройство на 3,6 кВт позволит выполнить аналогичную операцию за 2,5 или 3,5 часа соответственно.

Octavia e-TEC с технологией mild hybrid будет предложена в двух вариантах мощности. В первом случае под капотом расположится 3-цилиндровый турбомотор 1.0 TSI мощностью 81 кВт (110 л.с.). Он оснащен турбонагнетателем с изменяемой геометрией и работает по более эффективному циклу Миллера. Вторая версия предлагается с 4-цилиндровым мотором 1.5 TSI, который развивает 110 кВт (150 л.с.).

В обоих случаях в автомобиле есть также стартер-генератор на 48В и компактная литий-ионная батарея емкостью 0,6 кВт. Обе версии оснащаются 7-ступенчатой роботизированной КП DSG. Стартер-генератор выполняет вспомогательные функции и позволяет получить до 50 Нм крутящего момента дополнительно. Кроме того, его использование помогает экономить до 0,4 л топлива на каждые 100 км пробега.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали продажи нового поколения модели Octavia.

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