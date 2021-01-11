Skoda Octavia оснастили мощным турбодизелем

Спортивная версия Skoda Octavia vRS получила в свое распоряжение самый мощный в истории модели 200-сильный 2-литровый турбодизель TDI.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизельный мотор TDI пополнит коллекцию силовых агрегатов Octavia новой генерации, которая до недавнего времени была представлена бензиновой и гибридной версиями.

Новинка стала на 15 л.с. мощнее, чем аналогичная версия с мотором прежнего поколения skodamedia.com

Новинка стала на 15 л.с. мощнее, чем аналогичная версия с мотором прежнего поколения. Несмотря на то, что он уступает 245-сильному бензиновому мотору 2.0 TSI в мощности, крутящий момент у него выше – 400 Нм против 370 Нм.

Автомобиль будет предложен в двух типах кузовов – лифтбек и универсал skodamedia.com

Среди особенностей нового двигателя – алюминиевый блок цилиндров, низкофрикционные поршневые кольца, водяное охлаждение турбины. В паре с новым мотором предлагается 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG с двумя сцеплениями. А реализовать высокий потенциал этого тандема поможет фирменная полноприводная трансмиссия с новой многодисковой муфтой. За счет улучшенной конструкции муфта стала легче, а ее работа –более эффективной.

Внешне дизельная версия ничем не отличается от представленных ранее бензиновой и гибридной vRS skodamedia.com

Визуально версия с дизельным мотором ничем не отличается от двух других версий vRS. Все они имеют собственное оформление передней части кузова с собственным рисунком облицовки радиатора, бампером с увеличенными воздухозаборниками и "противотуманками", массивный задний диффузор с хромированными патрубками и дополнительный спойлер на крышке багажника. Также спортивную версию можно узнать по черному окладу боковых стекол и черным корпусам зеркал.

Салон новинки отличается только собственной графикой цифровой шкалы приборов skodamedia.com

Стоимость новинки в Европе стартует с отметки 35797 евро, что 2200 евро дороже бензиновой версии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda готовит новый компактный кроссовер, а также обновленную версию внедорожника Kodiaq.