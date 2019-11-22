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22 ноября • обновлено в 21:29
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Skoda Octavia 2020 получила еще одного соперника: теперь из Китая

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JAC Jiayue A5 поборется с новой Skoda Octavia 2020 модельного года за китайских покупателей. Однако новый JAC может появиться и в других странах.

Как выяснил OBOZREVATEL, снаружи китайский автомобиль выглядит как седан. Однако его багажник открывается вместе с задним стеклом. Такой тип кузова называется лифтбек, именно его использует знаменитая "Шкода Октавия".

JAC Jiayue A5 2020 выглядит довольно агрессивно

JAC Jiayue A5 2020 выглядит довольно агрессивно

jacen.jac.com.cn

Длина/ширина/высота JAC Jiayue A5 2020 равны 4772 мм/1820 мм/1492 мм соответственно. Колесная база составляет 2760 мм. Новинка совсем немного крупнее чем Octavia.

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Силуэт JAC Jiayue A5 2020 получился аккуратным и стремительным

Силуэт JAC Jiayue A5 2020 получился аккуратным и стремительным

jacen.jac.com.cn

Дизайн – яркий. Внешность автомобиля разрабатывали в Италии под руководством Даниэля Гальоне, который раньше трудился над дизайном Alfa Romeo. Видимо, по этой причине новая модель JAC выглядит так интересно и необычно для китайского авто.

Корма JAC Jiayue A5 2020 выполнена в достаточно элегантном стиле

Корма JAC Jiayue A5 2020 выполнена в достаточно элегантном стиле

jacen.jac.com.cn

Интерьер получился очень современным. Цифровой щиток приборов и вертикальный экран информационно-развлекательной системы диагональю 10,4 дюймов отвечают за технологичный потенциал, а современные материалы отделки создают опрятную и уютную атмосферу.

Лифтбек – очень практичный формат для JAC Jiayue A5 2020

Лифтбек – очень практичный формат для JAC Jiayue A5 2020

jacen.jac.com.cn

Дизайн передней панели едва напоминает Tesla Model S и Model X, но это связано скорее с тем, что американский производитель в свое время задал определенные тенденции. Стоит отметить, что китайские производители следят за этим с особенным вниманием.

JAC Jiayue A5 2020 получил стильную и современную переднюю панель

JAC Jiayue A5 2020 получил стильную и современную переднюю панель

jacen.jac.com.cn

Tesla Model S в свое время создала целое направление автомобильных интерьеров

Tesla Model S в свое время создала целое направление автомобильных интерьеров

tesla.com

Двигатель доступен только один – бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 150 л.с., который можно взять в паре с 6-ступенчатой МКПП или вариатором. В Поднебесной базовая цена JAC Jiayue A5 2020 составляет всего 12 тысяч долларов.

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Skoda Octavia продолжает обзаводиться новыми соперниками

Skoda Octavia продолжает обзаводиться новыми соперниками

skoda-auto.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Своего соперника для Skoda Octavia 2020 подготовил и Nissan.

  • Kia Sportage скоро получит серьезного конкурента в лице компактного кроссовера Chery Tiggo 7.

  • Hyundai Grandeur 2020 – крупный седан бизнес-класса, который будет соперничать с Toyota Camry.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто JAC китайский автомобиль новости Skoda бюджетный автомобиль
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