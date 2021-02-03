Skoda может возродить самое популярное коммерческое авто Чехии XX века

Дизайнер Даниэль Хайек создал современную интерпретацию фургона Skoda 1203, который выпускался с 1968 по 1999 годы и был самым популярным коммерческим автомобилем Чехии в прошлом веке. Его работой поделился сам автопроизводитель, поэтому, вероятно, фургон могут возродить.

Даниэль работает в Skoda дизайнером интерфейсов для электроники. Сейчас компания в честь своего 125-летия создала серию визуальных концептов "Icons Get a Makeover", в которой напоминает о наиболее знаковых машинах марки. Одной из них был Skoda 1203. Об этом сообщает сайт Skoda-storyboard.

Хайек взялся за модель, потому что такая была в его семье много лет и стала первым его автомобилем в 15 лет.

"Я говорил об этом со своими коллегами, и они сказали, что если я имею опыт работы с 1203, я могу попробовать переосмыслить его для нового тысячелетия. Я думаю, что такой автомобиль был бы замечательным для бренда Skoda даже сегодня", – сказал дизайнер.

Во внешнем виде интерпретации есть детали, которые напоминают оригинальный 1203. Например, закругленные фары, выступающие края линии крыши и решетки радиатора, и сама наклонная крыша. Но Даниэль хотел сделать автомобиль самобытным и современным.

Несмотря на свою работу в цифровой среде, дизайнер создал салон автомобиля очень простым. Он имеет минималистичную приборную панель, и в нем отсутствует экран информационно-развлекательной системы. Однако Хайек таки предусмотрел в фургоне подключения к планшету или смартфона, вместо системы на базе машины.

Сам дизайнер сомневается в том, что Skoda сможет возродить 1203. Хотя считает, что у него больше шансов, чем у других проектов "Icons Get a Makeover" – 130RS, Popular Monte Carlo, Felicia или Voiturette.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, прототип Skoda Fabia нового поколения заметили на дорожных испытаниях. Автомобиль позаимствует ряд стилистических решений от родственной Octavia и других моделей бренда. Кроме того, новинка будет использовать элементы дизайна концептуального хетчбека Vision RS.