Skoda Kliq за $13 000: новый соперник Duster рассекречен

Виталий Сазонов Новости 12:08, 10.06.2020

В сети появились патентные изображения самого дешевого кроссовера Skoda. Как ожидается, новинка будет конкурировать с Renault Duster (ее цена составит на уровне $13 000) и получит название Kliq.

Фото предстоящего Skoda Kliq появились в распоряжении индийского министерства промышленности. Такой источник происхождения неудивителен: дело в том, что новинка ориентирована именно на рынок Индии. Более того, там же её будут и производить – ожидается, что новый SUV появится в салонах к середине 2021 года.

Skoda Kliq - патентные изображения
IndianAutosBlog.com

Skoda Kliq выполнен по мотивам Vision IN, который презентовали в начале прошлого года на автосалоне в Нью-Дели. Автомобиль получил мускулистый облик с сильными линиями и угловатой оптикой. От прототипа серийным вариант отличается другими колесами и рядом упрощенных деталей декора. В салоне новинки прописалась виртуальная приборная панель и большая сенсорная информационно-развлекательная система.

Skoda Kliq - патентные изображения
IndianAutosBlog.com
Skoda Kliq - патентные изображения
IndianAutosBlog.com

Компактный внедорожник основан на платформе MQB A0 IN, его длина составляет 4256 мм, а колесная база – 2671 мм. Под капот будет устанавливаться 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм, который состыкуют с 6-ступенчатой "механикой" или 7-диапазонным роботом DSG (обе трансмиссии будут доступны для покупателей на выбор).

Skoda Kliq - патентные изображения
IndianAutosBlog.com
Skoda Kliq - патентные изображения
IndianAutosBlog.com

К слову, близким родственником Skoda Kliq станет Volkswagen Nivus – еще один маленький и недорогой вседорожник от немецкого концерна.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda рассекретила ключевые характеристики своего первого электрического кроссовера.

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