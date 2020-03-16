Skoda Karoq превратили в дешевую альтернативу Volkswagen Tiguan

Компактный кроссовер VW Tharu выполнен на агрегатах Skoda Karoq. Но фотошпионы поймали измененный автомобиль – Volkswagen Tarek, который в модельном ряду расположится ниже VW Tiguan.

Если кроссовер VW Tharu предназначен для китайского рынка, то новый Tarek является его адаптированной глобальной версией. При этом у новой модели даже изменился дизайн. В первую очередь Фольксваген Тарек предназначен для рынков Северной и Южной Америки. Но возможно появление и в Европе.

Кроссовер VW Tarek уже выехал на улицы Twitter José Iván

Впечатления от внешности новинки можно кратко описать как рестайлинг Volkswagen Tharu (который представлен на китайском рынке уже два года). Передние фары стали уже и вытянулись по горизонтали, оформление воздухозаборников в бампере изменилось, а решетка получила немного другую форму.

Новый Volkswagen Tarek увидели в Южной Америке Twitter José Iván

О дизайне задних фонарей пока судить сложно – на них заметны маскировочные наклейки, которые не позволяют рассмотреть истинную начинку. С другой стороны, возможен и прозаичный вариант развития событий – новый кроссовер Фольксваген может выглядеть так же, как Тару. Ведь на передней части специально могут использовать фальшивый бампер для отвлечения внимания.

Volkswagen Tharu продается только в Китае vw.com

Ожидается, что VW Tharu претерпит изменения и превратится в VW Tarek vw.com

В Китае автомобиль можно купить с бензиновыми двигателями объемом 1,4 л (150 л.с.) и 2 л (186 л.с.). Глобальный вариант пока ожидается только с 1,4-литровым агрегатом и 6-ступенчатой автоматической КПП. К моменту дебюта новинки наверняка появится информация о расширенной моторной гамме.

Основой для VW Tharu и Tarek послужил кроссовер Skoda Karoq skoda-auto.com

Новый VW Tarek мы увидим до конца 2020 года. Компактный кроссовер расположится немного ниже Volkswagen Tiguan в модельной линейке.

Фольксваген Тигуан – один из наиболее популярных кроссоверов немецкого бренда vw.com

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