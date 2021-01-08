Skoda анонсировала компактный кроссовер Kushaq

Компания Skoda поделилась первой информацией о новом компактном кроссовере Kushaq, который дебютирует на индийском рынке летом нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Название Kushaq происходит от санскрита, древнего языка индийского субконтинента. Слово можно перевести как "король" или "правитель".

Прообразом для модели Kushaq послужил концепт Skoda Vision IN, который представили в 2020 году на автошоу в Индии skoda-storyboard.com

В соответствии с современным неймингом чешского бренда, последнюю букву K заменили на Q, чтобы подчеркнуть, что новинка относится к семейству кроссоверов марки, представленных на местном рынке также моделями Kodiaq и Karoq.

Kushaq – это первый автомобиль бренда, появившийся в результате инициативы India 2.0. В рамках этой стратегии компании Skoda отвели важную роль – выступать основным представителем концерна Volkswagen Group на требовательном рынке Индии.

Skoda Vision IN skoda-storyboard.com

Кроссовер построен на модульной платформе MQB A0 IN, а внешне новинка будет представлять собой адаптированный к серийному производству концепт Skoda Vision IN, дебютировавший год назад на автошоу в Нью Дели. Автомобиль имеет в длину около 4,2 м и займет нижнюю ступеньку среди кроссоверов бренда.

Volkswagen Taigun станет вторым кроссовером после Skoda Kushaq, который будет использовать платформу MQB A0 IN imgd.aeplcdn.com

В ближайшие 18 месяцев за Kushaq последуют еще три модели, которые будут использовать аналогичную платформу. Ожидается, что речь идет о серийной версии кроссовера-"двойника" Volkswagen Taigun, а также адаптированные для индийского рынка версии южноамериканского седана Volkswagen Virtus и хетчбека Fabia нового поколения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda готовит обновленную версию флагманского кроссовера Kodiaq, а в Австрии построили электрический гоночный болид на базе Fabia R5.