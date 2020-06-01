Склады переполнены: покупателям авто решили раздавать деньги

Европейский автомобильный рынок стал нести серьезные потери. В частности, в Германии склады уже переполнены новыми машинами из-за крайне низкого спроса.

Как сообщает журнал Automobilwoche, кризис, вызванный пандемией COVID-19, оказывает серьезное влияние на европейскую автомобильную промышленность и автомобильный рынок. В марте и апреле продажи новых автомобилей в Европе упали до самого низкого уровня. Кризис не обошел стороной крупнейший авторынок Европы – Германию, где продажи упали на 61,1% в апреле и на 37,7% в марте. В целом же в первом квартале текущего года спрос на немецком рынке снизился на 20,3%. При этом в ближайшем будущем улучшение ситуации не намечается.

В Европе перестали продаваться автомобили bna.bh

Проблема в том, что отмена карантинных мер не приведет автоматически к росту продаж. Из-за высокого уровня неопределенности в экономике многие откладывают покупку нового автомобиля на "лучшие времена".

Центральная ассоциация автомобильных продавцов Германии (ZDK) заявила, что в настоящее время у немецких дилеров насчитывается новых автомобилей общей стоимостью 14,8 миллиардов евро. Автосалоны и склады переполнены предложениями, но клиентов не хватает. Такое положение дел может привести к банкротству некоторых автодилеров и кризису в производстве автомобилей.

В связи с этим Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) обратилась к властям за государственной помощью: продавцы просят, чтобы субсидии предоставлялись не только покупателям электромобилей, но и машин с двигателями внутреннего сгорания, но отвечающих высоким экологическим стандартам.

И правительство уже отреагировало на призыв, введя стимул в виде 4000 евро на покупку электромобиля и 3000 евро на покупку автомобиля с обычным двигателем. Благодаря этому электрокары "выигрывают" вдвойне – данный бонус добавился к уже существующей льготе в размере тех же 4000 евро (таким образом, на приобретении EV можно сэкономить 8000 евро). Как ожидается, эти меры помогут ускорить опорожнение складов и, следовательно, ускорить запуск производственных линий.

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