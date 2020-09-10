Система автофиксации нарушений ПДД в Украине не научилась штрафовать "евробляхи"

Система автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине так и не научилась штрафовать "евробляхи". Камеры фиксируют нарушения, но отправить штраф невозможно.

По информации MC.today, в МВД говорят о том, что система автофиксации нарушений ПДД не способна штрафовать водителей авто на иностранной регистрации. Это связано с тем, что в законодательстве отсутствуют соответствующие нормы для регламентации такого процесса.

При этом нарушитель, который является владельцем "евробляхи", может свободно продолжать передвигаться по территории Украины с неоплаченными штрафами, которые просто некуда отправить. По словам первого замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, неоплаченные штрафы увидят только пограничники, которые могут запретить въезд на территорию Украины до оплаты штрафа.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД не способна работать с авто на зарубежной регистрации. Фото: tsn.ua

В МВД главным препятствием для создания рабочей системы штрафов за нарушения ПДД для владельцев авто на иностранной регистрации называют необходимость многочисленных согласований между различными ведомствами.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об алгоритме постановки на учет в Украине автомобиля на иностранной регистрации.