Почему не Duster? Брат Шумахера купил себе Lada Niva
Известный немецкий автогонщик Ральф Шумахер (брат легендарного Михаэля Шумахера) приобрел для своей "новой" работы необычный автомобиль. Его выбор пал на внедорожник Lada 4x4.
Ральф покончил с автоспортивной карьерой в 2012 году – за год до трагедии, которая произошла с его братом, семикратным чемпионом Формулы 1. После этого он занялся ресторанным бизнесом и виноделием. Вина собственной линейки под названием Schumacher Wines он производит в Словении.
Именно для развозки напитков Ральф и купил Ниву – внедорожнику отведена роль тягача для брендированного прицепа. Машина с 1,7-литровым 83-сильным мотором в комплектации Taiga обошлась Шумахеру в 12 590 евро, плюс он дополнительно потратился на лебедку, экспедиционный багажник, подножки, новую головную оптику, тонировку и, собственно, сам прицеп.
Подписчики Ральфа Шумахера в Instagram (именно там он и опубликовал фото автомобиля) неоднозначно восприняли его выбор – одни одобрили, другие же были откровенно удивлены. Для сравнения, за аналогичные деньги он мог купить более современный и вместительный Dacia Duster: в Германии за этот автомобиль просят от 11 790 евро, тогда как минимальная цена Нивы составляет 11 990 евро.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Nissan Qashqai превратили в новый кроссовер Lada.