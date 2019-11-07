Штрафы за автокресла: в законе нашли лазейку для водителей

Закон о штрафах для водителей, перевозящих детей без автокресел, содержит лазейки, позволяющие избежать наказания.

Об этом в эфире ObozTV рассказал глава Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, комментируя новшество в Правилах дорожного движения.

"Никаких автокресел никакой закон не ввел. Возможно, "слуги народа" действительно хотели такую новость сделать, но "турборежим" сыграл с ними злую шутку. Я даже переписывался с депутатами из транспортного комитета. Я им говорю – вы написали в законе, что запрещается перевозить детей в транспортных средствах, оснащенных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка. Что такое специальные средства, в закон люди не внесли", – объяснил Антонюк.

"На сайте Верховной Рады есть определение категории "специальные средства". Там сказано, что спецсредства – это резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Читая этот закон, любой юрист вам скажет, что для того, чтобы везти ребенка, вы должны в автомобиле с ремнями безопасности использовать резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Если везете двоих детей, одному даете дубинку, другому наручники, и тогда вы придерживаетесь правил дорожного движения", – отметил он.

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Эксперт также прокомментировал норму закона, согласно которой автокресла должны использоваться и в такси. Он напомнил, что в правилах дорожного движения также есть пункт 2.3, который разрешает водителям и пассажирам такси не пристегиваться совсем.

"Это действующая норма, ее никто не отменил. Просто добавили, что если везете ребенка, нужны спецсредства. Определение спецсредства в законе не добавили", – подчеркнул Антонюк.

vashdom.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Верховная Рада Украины ввела штрафы за перевозку детей не в автокреслах. Водителям-нарушителям придется заплатить от 510 до 850 гривен.

Согласно Правилам дорожного движения, запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет и рост которых не превышает 145 см без специальных удерживающих устройств.

В полиции пообещали штрафовать водителей такси за то, что ребенок едет без автокресла.

Автоюрист Денис Конюшко считает, что полиция столкнется с трудностями при попытке наказывать за отсутствие автокресла.

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