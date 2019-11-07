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7 ноября • обновлено в 07:47
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Штрафы за автокресла: в законе нашли лазейку для водителей

2.8т Читать материал на украинском

Закон о штрафах для водителей, перевозящих детей без автокресел, содержит лазейки, позволяющие избежать наказания.

Об этом в эфире ObozTV рассказал глава Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, комментируя новшество в Правилах дорожного движения.

"Никаких автокресел никакой закон не ввел. Возможно, "слуги народа" действительно хотели такую новость сделать, но "турборежим" сыграл с ними злую шутку. Я даже переписывался с депутатами из транспортного комитета. Я им говорю – вы написали в законе, что запрещается перевозить детей в транспортных средствах, оснащенных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка. Что такое специальные средства, в закон люди не внесли", – объяснил Антонюк.

"На сайте Верховной Рады есть определение категории "специальные средства". Там сказано, что спецсредства – это резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Читая этот закон, любой юрист вам скажет, что для того, чтобы везти ребенка, вы должны в автомобиле с ремнями безопасности использовать резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Если везете двоих детей, одному даете дубинку, другому наручники, и тогда вы придерживаетесь правил дорожного движения", – отметил он.

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Эксперт также прокомментировал норму закона, согласно которой автокресла должны использоваться и в такси. Он напомнил, что в правилах дорожного движения также есть пункт 2.3, который разрешает водителям и пассажирам такси не пристегиваться совсем.

"Это действующая норма, ее никто не отменил. Просто добавили, что если везете ребенка, нужны спецсредства. Определение спецсредства в законе не добавили", – подчеркнул Антонюк.

Штрафы за автокресла: в законе нашли лазейку для водителей

vashdom.kiev.ua

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Персона
Андрей Антонюк
Место
Украина
Теги
ПДД штрафы
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филя филя
филя филя
я вижу ситуацию так: в законе нашли лазейку что бы можно был рисковать здоровьем и жизнью своих детей.
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0
филя филя
филя филя
разруха в головах (с)
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