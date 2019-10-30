Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с такси

Автор закона о штрафах за перевозку детей без специального автокресла Дмитрий Шпенов рассказал, что инициатива обязательно коснется и такси.

Об этом внефракционный депутат заявил УНИАН. Также он поделился мнением, что на автобусы и маршрутки действие закона распространяться не должно.

"Он однозначно распространяется на такси. И в такси теперь должны быть предусмотрены, так как это общепринятая практика во всей Европе, - есть там автомобильные кресла, в багажнике лежат детские кресла", – заявил Шпенов.

Депутат считает, что маршруток закон касаться не должен, отметив, что существует"специальный закон о перевозках пассажиров в маршрутках и автобусах".

Также парламентарий напомнил о важности положений закона, охраняющих безопасность детей. Хотя и признал, что сумма штрафа для некоторых может оказаться великоватой.

Такси обязаны установить детские кресла

"Плюс, минимальное кресло стоит от 300 гривен – это тоже прилична сумма для сегодняшней, по сути, бедной страны. Но это вынужденная мера, потому что есть четкая статистика, которая говорит о том, что 52% смертность детей зависит именно от того, в кресле они или нет", - прояснил Шпенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября Верховная Рада Украины ввела штрафы за перевозку детей не в автокреслах. Водителям-нарушителям придется заплатить от 510 до 850 гривен.

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