Штраф за невключенную "аварийку": когда можно не платить

Автомобилисты нередко сталкиваются с ситуацией, когда при остановке полицией не включают "аварийку" и неожиданно получают штраф за данное нарушение. Однако на деле этот штраф является незаконным.

Почему, разбирался OBOZREVATEL.

Дело в том, что при остановке полицией водитель действительно обязан включить аварийный сигнал (п.п.9.9 ПДД). И если это правило не соблюдается, патрульные часто выписывают штраф (425 грн), ссылаясь на ч.2 ст.122 КУоАП (данная норма предусматривает админответственность за пользование внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления). Причем это один из самых частых штрафов среди украинских автомобилистов – в год его выписывают по несколько тысяч.

Однако штраф такой нельзя считать правомерным. Согласно п.п.9.1.ґ ПДД Украины, аварийная световая сигнализация считается предупредительным сигналом при начале движения или при изменении его направления, тогда как остановка по требованию правоохранителей не относится к началу движения или изменению его направления.

Подытожим: когда полиция останавливает водителя, "аварийку" включать нужно, однако если этого не будет сделано, полиция не имеет права выписывать штраф. Но если это все же произойдет, штраф можно будет легко оспорить в суде.

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