Штраф и тюрьма: за мошенничество мужчина продаст свои авто

Американца Райана Шеридана обвинили в мошенничестве с медицинскими страховками. Теперь мужчина сядет в тюрьму, выплатит около $24,5 миллионов и продаст уникальную коллекцию авто.

Если точнее, Шеридана приговорили к семи с половиной годам тюремного заклюения, а штраф составляет $24 479 939. Для того, чтобы собрать такую сумму, имущество преступника будут распродавать. По этому случаю на продажу выставят три уникальных автомобиля из коллекции мошенника.

Речь идет о DeLorean 1981 года, универсале Cadaillac 1959 года и даже Бэтмобиле. Нетрудно заметить очевидную связь с кинофильмами: "Назад в будущее", "Охотники за привидениями" и собственно "Бэтмен".

В коллекции Райана Шеридана есть автомобиль Бэтмена. Фото: drom.ru

Бэтмобиль выглядит круто, хоть и ненастоящий. Фото: drom.ru

Но все транспортные средства являются копиями, а не оригинальными участниками съемочного процесса. Тем не менее, автомобили выполнены очень хорошо и выглядят достоверно. Теперь для них найдут новых владельцев.

DeLorean DMC-12 – в любом виде уникальный автомобиль. Фото: drom.ru

Такая же машина снималась в фильме "Назад в будущее". Фото: drom.ru

Разумеется, на продаже этих необычных машин не удастся собрать даже одного миллиона долларов – общая сумма от продаж вряд ли превысит и $100 000. Тем не менее, вырученные средства суммируют с другими деньгами, полученными от продажи имущества Райана Шеридана.

На таком автомобиле в кино охотились за привидениями. Фото: drom.ru

Старый универсал Cadillac – пожалуй, наиболее интересный представитель коллекции. Фото: drom.ru

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, коллекцию автомобилей СССР сомнительного качества решили продать за $100 000.