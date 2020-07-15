Что может быть, если не поставить авто на стояночный тормоз на склоне

Курьезный случай произошел несколько дней назад в России, в республике Башкортостан. Водитель беспечно отнесся к автомобилю, что едва не обернулось трагедией с самыми серьезными последствиями.

Как видно в ролике, опубликованном на YouTube, автомобилисту не удалось подняться по пригорку у берегу озера, поэтому он остановился на полпути. Затем он немного развернул машину и выглянул из нее, чтобы оценить дорожную обстановку. И здесь произошла большая ошибка: поскольку водитель частично контролировал органы управления и не поставил авто на стояночный тормоз, его Skoda Fabia начала катиться назад. Вслед за этим авто развернулось и уже передней частью направилась в низ по склону, предварительно сбив водителя с ног.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Машину устремилась в группу отдыхающих, которая находилась внизу, но, к счастью, обошлось без пострадавших – неуправляемая Skoda Fabia "лишь" сбила разложенную палатку и припаркованный Ford Focus.

Известно, что водитель не был пьян. Возможно, у него был небольшой опыт вождения, что и повлекло за собой такие последствия.

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