Школьник устроил ДТП на украденном Porsche

Редкий Porsche 911 GT3 угодил в ДТП в Великобритании. При этом за рулем находился 17-летний школьник, который буквально украл автомобиль у своего родственника.

За рулем Porsche 911 GT3 находился школьник. Фото: walesonline.co.uk

Как видно, автомобиль получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. На кузове почти не осталось уцелевших кузовных панелей. При этом заметно, что и силовая структура кузова вместе с подвесками повреждена.

Порше 911 даже лишился некоторых колес. Молодой водитель просто не справился с возможностями шестицилиндрового двигателя мощностью 435 л.с. На разгон до 100 км/ч Porsche 911 GT3 нужно всего 4,1 с, а максимальная скорость составляет 312 км/ч.

Так выглядит целый Porsche 911 GT3. Фото: carexpert.ru

Как рассказывал OBOZREVATEL, коллекционная Ferrari за $2 000 000, которая искала нового владельца, попала в серьезное ДТП.