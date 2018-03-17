Шикарный автопарк: на чем на самом деле ездят нардепы

Украинские народные депутаты любят ездить на дорогих автомобилях, однако редко пишут о них в своих декларациях.

Одними из фаворитов депутатов Верховной Рады являются машины бренда Mercedes, передает ТСН.

"Темно-вишневый, седан С-класса", - рассказала о своей машине нардеп от Радикальной партии Алена Кошелева.

Сразу два "Мерса" стоят в гараже нардепа по списку блока Петра Порошенко Нины Южаниной, причем покупку новейшего она называет случайной. "Приехали в салон, стоял автомобиль, решили, что очень удобно – приобрести новую модель", - пояснила она.

На нардепа от партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского официально записана одна машина – это "Мерседес", правда необычный. "V-класс. Микроавтобус такой", - пояснил он. А представительский бронированный седан, на котором передвигается регулярно, он назвал собственностью компании.

На похожем "Мерсе" ездит в Раду и нардеп от Радикальной партии Сергей Рыбалка, однако он утверждает, что это арендованное авто.

Другие "немцы" также не лишены внимания политиков. Так, парламентарий от депутатской группы "Відродження" Антон Киссе ездит на Porsche Cayenne, а депутат от "Народного фронта" Максим Поляков отдал предпочтение BMW X5.

Японцев можно смело называть вторым и единственным конкурентом немецкому автопрому в борьбе за кошельки украинских нардепов.

Так, Рыбалка, который любит арендовать машины, потому что считает это выгодным, в собственности имеет только "Тойоту".

Именно Toyota Camry назвала своей машиной нардеп от партии "Оппозиционный блок" Татьяна Бахтеева.

Внефракционный депутат Сергей Тарута имеет подаренный братом Lexus, но за рулем ездит редко, потому что у него есть два водителя.

"Они и помощники. Когда ты на телефоне, ты не можешь ехать за рулем", - пояснил он и признался, что каждый из его шоферов зарабатывает 15 тысяч гривен в месяц.

Семья внефракционного нардепа Анны Гопко имеет только одну машину – Honda, которую водит муж, потому что сама депутат боится после пережитой в детстве трагедии.

На "Лексусе" ездит нардеп от Блока Петра Порошенко Игорь Грынив.

А вот нардеп от партии "Самопоміч" Татьяна Острикова поразила принципиальным отличием от коллег по парламенту. "У меня автопарк отсутствует, у меня присутствует мотопарк! Я владею мотоциклом, я – байкер", - пояснила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в центре Киева похитили авто нардепа с оружием.