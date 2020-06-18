Шестиколесный монстр: компания Rezvani показала новую модель

Компания Rezvani Motors из Калифорнии показала первые официальные тизеры нового внедорожника. Новинка под названием Hercules получила мощный мотор и привод на шесть колес.

Американский производитель из города Ирвайн, что в солнечной Калифорнии, начала свою деятельность в 2014 году с проекта 500-сильного спорткара Beast. Родстер был построен на базе другого, не менее эпатажного автомобиля Ariel Atom, и даже "засветился" в клипе Энрике Иглессиаса, но уже в версии с кузовом тарга.

Rezvani Beast rezvanimotors.com

В 2017 году Феррис Резвани вновь удивил автомобильный мир гипертрофированным внедорожником Rezvani Tank. Среди особенностей новинки – предлагаемый в качестве опции 1000-сильный V8 от Dodge SRT Demon и бронированная версия.

Rezvani Tank rezvanimotors.com

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Новый вездеход Rezvani Hercules 6x6 получил удлиненную платформу модели Tank, но имеет полноприводную трансмиссию с тремя мостами. Для пикапа будут предложены несколько силовых агрегатов. Базовая версия – с атмосферным 3,6-литровым V6 мощностью 285 л.с. Ступеньку выше займет модификация с 6,4-литровым 500-сильным V8, а для топ-версии предложат 6,2-литровый V8, выдающий 1000 л.с. Поклонники дизельных моторов смогут заказать новинку с 3-литровым 285-сильным V6.

Rezvani Hercules 6x6 rezvanimotors.com

Презентовать 6-колесный Rezvani Hercules 6x6 обещают до конца лета. На сайте компании открыт предзаказ с депозитом в $266. В зависимости от версии стоимость новинки составит ориентировочно от 180 до 360 тысяч долларов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance показала 1000-сильный Jeep.