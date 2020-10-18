Шесть причин не покупать авто с кожаным салоном

Автомобили с кожаным салоном смотря куда солиднее и роскошнее, чем их собратья на "тряпке". Однако мало кто задумывался над тем, что у кожаных салонов есть ряд недостатков. Причем нередко эти минусы выступают аргументами в пользу того, чтобы вообще отказаться от покупки автомобиля с "дышащей" отделкой.

AutoOboz составил список причин, почему кожаный салон – это не всегда хорошо. Особенно в случае с подержанными автомобилями.

Качество материала

Автопроизводители не всегда используют качественную кожу, особенно, когда речь идет о бюджетных автомобилях и моделях среднего ценового сегмента. Зачастую такая кожа внешне себя никак не выдает – смотрится она вполне нормально, а может даже и отлично. А вот тактильные ощущения оставляют желать лучшего. Кроме того, такой материал довольно быстро изнашивается – уже под 100 000 км пробега в сиденьях могут образоваться трещины и даже дыры. Кроме того, не стоит забывать, что не всегда при этом используется настоящая кожа.

Необходимость ухода

Кожа требует постоянного ухода, особенно это актуально для светлых салонов. Время от времени машину нужно завозить на чистку, иначе материал начнет портиться раньше положенного срока. А это, понятное дело, сулит дополнительными затратами.

Температурная зависимость

Кожаный салон сильно зависит от температуры окружающей среды – в холодную пору он сильно охлаждается, в жаркую – чрезмерно нагревается. Соответственно, это вызывает далеко не самые приятные ощущения – как при посадке, так и во время движения.

Раздражающие запахи и звуки

Звук скрипящей кожи не всегда бывает приятен – мало того, иногда доходит до того, что он попросту раздражает. Тоже самое касается и запаха новой кожи.

Это может быть даже опасно

Также кожаный салон может негативно сказываться на безопасности – например, в случае резкого торможения водитель и/ или пассажир могут соскользнуть с кресла. Особенно это характерно для старых машин с залоснившимся салоном.

Дополнительные затраты

Автомобиль с кожаным салономвсегда стоит дороже, чем машина с тканевой отделкой. При этом практичность такой роскоши спорна. Единственное, в чем выигрывает кожаный салон, кроме как статусности – с него намного легче убирать мелкий мусор и пятна.

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