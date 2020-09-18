Сервисный центр МВД представил новый онлайн-сервис, позволяющий провести проверку данных водительского удостоверения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Новый онлайн-сервис прост и понятен в использовании: достаточно ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных.

Шаг 1: Выбираете на сайте сервисного центра в закладке онлайн-сервисы "Проверку документов". Фото: obozrevatel.com

Шаг 2: Вносите данные о серии и номере водительского удостоверения. Фото: obozrevatel.com

Шаг3: Изучаете всю информацию о водительских правах. Фото: obozrevatel.com

Этот сервис будет также полезен для бизнеса. С его помощью можно самостоятельно проверить действительность водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче автомобиля в аренду. Для удобство использования иностранными гражданами предусмотрена англоязычная версия сервиса.

"Этот сервис будет полезным для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию касательно выдачи водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии – при обмене украинского водительского удостоверения на национальные" – комментирует первый заместитель Главного сервисного центра МВД Юрйй Смолянинов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине начнут выдавать водительские удостоверения и техпаспорт нового образца.