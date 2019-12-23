Сенсационная покупка: Lanos за $1200 на украинских номерах и с ГБО

Средняя стоимость подержанного Daewoo Lanos на рынке составляет примерно 4000-4500 долларов, при этом за "двушку" такой автомобиль найти практически невозможно.

Однако автомобильному блогеру ArchiLow решил доказать, что при тщательном и неспешном поиске можно отыскать экземпляр и за куда меньшие деньги. В итоге, он смог отыскать Ланос, который обошелся ему в 1100 долларов!

Lanos за $1200 Скриншот из видео

Изначально за машину просили 1200 долларов, однако блогеру удалось "сбить" $200. Сама машина ему обошлась в 1000 долларов, плюс еще $100 "ушли" на транспортные расходы и оформление автомобиля.

Lanos за $1200 Скриншот из видео

Но что же собой представляет Daewoo Lanos за рекордно маленькие деньги? Давайте посмотрим.

Сразу стоить отметить, что авто на украинской регистрации (в противном случае Ланос можно купить и за 800-500 долларов). Причина столь низкой цены заключается в техническом состоянии. Да, оно откровенно на "двойку", но при этом машина живая и пребывает на ходу.

Lanos за $1200 Скриншот из видео

Владельцы Дэу не скрывали, что с момента покупки авто в 2005 году (при этом они первые хозяева), оно нещадно эксплуатировалась – ее сдавали в аренду, использовали в качестве такси и для грузоперевозок в Польше. Такой режим, естественно, не мог не сказаться на машине.

Кузов практически "съела" коррозия (гнилые пороги, крылья, двери), салон также заметно изношен, зато днище, ходовая, тормоза и рулевое управление – "живые". Что касается двигателя, то он не родной: вместо 1,5-литрового агрегата установлен мотор объемом 1,3 литра (работает хорошо, хотя немного "троит"). Также из хорошего – есть ГБО.

Вместе с самим автомобилем владельцы отдали дополнительный комплект колес (шины + диски), что при покупке дешевого авто встретишь нечасто. И применение ему наверняка найдется, поскольку ArchiLow планирует теперь довести Ланос до ума и пользоваться им.

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