Семиместный минивен по доступной цене едет в Украину

Новый Opel Combo Life уже на пути в Украину. Уже стали известны перечень версий и прайс-лист на минивен.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Родственник протестированных нами недавно Peugeot Rifter и Citroen Berlingo будет предложен со стандартным (L1) или увеличенным (L2) кузовом, в 5- или 7-местном исполнении, с двумя дизельными моторами на выбор. В дилерских центрах Opel новинка появится сразу после презентации, которая состоится в апреле.

Opel Combo Life появится в Украине уже в апреле нынешнего года opel.ua

Модель Opel Combo Life воплощает идею универсального автомобиля. Он может стать верным другом для большой семьи, помощником для частного бизнеса, идеальным партнером во время длительных путешествий. На выбор предлагается два варианта длины кузова – стандартная L1 (4,4 м) или увеличенная L2 (4,75 м) – что позволяет подобрать идеальный вариант под конкретные нужды.

На выбор предлагается два варианта длины кузова – стандартная L1 (4,4 м) или увеличенная L2 (4,75 м) opel.ua

Opel Combo Life может предложить не только стандартный 5-местный салон, но и 7-местный: два дополнительных кресла устанавливаются в задней части кузова. Они легко складываются, а при необходимости перевозки громоздких вещей их можно снять.

Салон Opel Combo Life opel.ua

Opel Combo Life может быть 7-местным как в обычной, так и в длиннобазной версии opel.ua

Все задние кресла оборудованы разъемами Isofix, что позволит установить сразу три детских сиденья. Благодаря крупным сдвижным боковым дверям, посадка на второй ряд максимально облегчена, а габариты автомобиля гарантируют простор для пассажиров.

Все задние кресла оборудованы разъемами Isofix, что позволит установить сразу три детских сиденья opel.ua

В стандартном варианте кузова и при 5-местном салоне, минивэн Opel Combo Life предлагает багажный отсек объемом 983 л (загрузка под потолок). Кроме того, в салоне может быть до 28 различных отделений для размещения мелких вещей.

В стандартном варианте кузова и при 5-местном салоне, минивэн Opel Combo Life предлагает багажный отсек объемом 983 л opel.ua

Украинским покупателям будут предложены два турбодизельных двигателя. Моторную гамму открывает 92-сильная версия HDi 92 объемом 1,6 л, который работает с 5-ступенчатой МКП. Второй вариант – 130-сильный BlueHDi 130 объемом 1,5 л. Он будет предложен с 8-ступенчатым "автоматом" японской компании AISIN.

Украинским покупателям будут предложены два турбодизельных двигателя мощностью 92 и 130 сил opel.ua

Opel Combo Life будет доступен в двух комплектациях: Enjoy и Innovation. В базовый набор вошли система стабилизации ESC, круиз-контроль, 6 подушек и шторок безопасности, полный электропакет, кондиционер, подогрев передних сидений, 8-дюймовый сенсорный дисплей, 16-дюймовые колеса и другие опции. Цена новинки стартует с отметки 482,5 тысяч грн.

Opel Combo Life будет доступен в двух комплектациях: Enjoy и Innovation opel.ua

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Opel представила свою новую флагманскую модель.

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