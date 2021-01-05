Семиместный Jeep Grand Cherokee обнаружили на тестах

На тестах был замечен Jeep Grand Cherokee, который получит удлиненный кузов и три ряда сидений.

Об этом сообщает портал Motor1. Новинка будет предложена тем покупателям, кому двух рядов кресел в салоне недостаточно, а покупать более дорогой 7-местный Wagoneer нет возможности.

Нынешний Jeep Grand Cherokee уже десятилетие существует на рынке. За это время он пережил несколько этапов модернизации и рестайлинга, однако, время неумолимо требует более кардинальных изменений.

В компании активно работают над заменой Jeep Grand Cherokee, которая станет не только привлекательнее внешне и технологичнее внутри, но и крупнее по своим размерам. Судя по иллюстрациям, новинка получит узкие фары, слегка наклоненную вперед решетку радиатора, а также новый бампер с большим воздухозаборником и светодиодными "противотуманками".

В трапециевидных колесных арках видны легкосплавные колесные диски, напоминающие оригинальный Grand Cherokee первого поколения. Узкие задние фонари визуально делают машину шире. В нижнюю часть бампера имплантированы два хромированных патрубка выхлопной системы.

Интересно, что новинка будет использовать глобальную платформе Giorgio, которая уже применяется на Alfa Romeo Stelvio. Ожидается, что за счет итальянских "генов" Jeep будет обладать лучшей динамикой и скоростными характеристиками, нежели нынешнее поколение "Гранда".

Ожидается, что в качестве базового двигателя будет использоваться 3,6-литровый V6 в паре с 8-ступенчатым автоматом TorqueFlite. На смену опционному 5,7-литровому V8 придет 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и "мягким" гибридом. Также впервые в своей истории Grand Cherokee получит подключаемый гибридный силовой агрегат 4xe с 2,0-литровой рядной "турбочетверкой" и двумя электродвигателями, обеспечивающими отдачу 381 л.с. и 637 Нм.

Позже линейка моторов будет расширена. Новый Jeep Grand Cherokee должен дебютировать в течение нескольких недель, а его продажи начнутся во второй половине года.

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