Семейство Porsche 911 пополнилось версией Targa

В семействе легендарного Porsche 911 очередное прибавление – к уже имеющимся модификациям добавили версию с кузовом Targa.

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

Напомним, что впервые автомобиль с мощной средней стойкой и съемной мягкой крышей дебютировало в 1965 году. Тогда тканевый тент необходимо было складывать вручную. Сегодня конструкция полностью автоматизирована, а процесс трансформации занимает всего 19 секунд. Правда, для этого, в отличие от кабриолета, потребуется остановиться. Кроме того, потребуется небольшое пространство за машиной, чтобы механизм привода мог сдвинуться назад.

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

Красота, как известно, требует жертв. Несущая конструкция из стали и алюминия усилена, что привело к увеличению массы машины по сравнению с купе на 110 кг.

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

Новый Porsche 911 Targa в базовой комплектации оснащается полным приводом и 3-литровым турбомотором. Targa 4 обладает мощностью 385 л.с. (+15 л.с.), а Targa 4S имеет в своем арсенале 450 сил (+30 л.с.). В первом случае в паре с мощным мотором работает 8-ступенчатая роботизированная КП PDK, а для Targa 4S можно будет заказать опционную 7-ступенчатую "механику".

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

На разгон до первой "сотни" Targa 4 тратит 4,4 с, а у версии 4S этот процесс занимает 3,8 с. Максимальная скорость достигает 289 и 304 км/ч соответственно.

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

Из интересных опций – двухцветный интерьер 930 Leather Package, разработанный подразделением Porsche Exclusive Manufaktur. Предусмотрено четыре цветовых комбинации по мотивам классического Porsche 911 Turbo 1975 года.

2021 Porsche 911 Targa porsche.com

Стоимость Porsche 911 Targa в Германии с учетом местных налогов стартует с отметки 128486 евро за 911 Targa 4 и от 143956 евро за 911 Targa 4S.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в США обнаружили интересную коллекцию Porsche.