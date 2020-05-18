Семейство Porsche 911 пополнилось версией Targa
В семействе легендарного Porsche 911 очередное прибавление – к уже имеющимся модификациям добавили версию с кузовом Targa.
Напомним, что впервые автомобиль с мощной средней стойкой и съемной мягкой крышей дебютировало в 1965 году. Тогда тканевый тент необходимо было складывать вручную. Сегодня конструкция полностью автоматизирована, а процесс трансформации занимает всего 19 секунд. Правда, для этого, в отличие от кабриолета, потребуется остановиться. Кроме того, потребуется небольшое пространство за машиной, чтобы механизм привода мог сдвинуться назад.
Красота, как известно, требует жертв. Несущая конструкция из стали и алюминия усилена, что привело к увеличению массы машины по сравнению с купе на 110 кг.
Новый Porsche 911 Targa в базовой комплектации оснащается полным приводом и 3-литровым турбомотором. Targa 4 обладает мощностью 385 л.с. (+15 л.с.), а Targa 4S имеет в своем арсенале 450 сил (+30 л.с.). В первом случае в паре с мощным мотором работает 8-ступенчатая роботизированная КП PDK, а для Targa 4S можно будет заказать опционную 7-ступенчатую "механику".
На разгон до первой "сотни" Targa 4 тратит 4,4 с, а у версии 4S этот процесс занимает 3,8 с. Максимальная скорость достигает 289 и 304 км/ч соответственно.
Из интересных опций – двухцветный интерьер 930 Leather Package, разработанный подразделением Porsche Exclusive Manufaktur. Предусмотрено четыре цветовых комбинации по мотивам классического Porsche 911 Turbo 1975 года.
Стоимость Porsche 911 Targa в Германии с учетом местных налогов стартует с отметки 128486 евро за 911 Targa 4 и от 143956 евро за 911 Targa 4S.
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