Семейство Mercedes-Benz E-Class пополнили мощными версиями

В семействе рестайлингового Mercedes-Benz E-Class очередное пополнение. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

После дебюта седана и универсала в начале года, а также недавней премьеры купе и кабриолета, свои спортивные версии подготовили мастера из Аффальтербаха.

2021 Mercdes-AMG E 63

Обновленные Mercedes-AMG E 63 отличаются иной радиаторной решеткой с вертикальными планками, иными бамперами, боковыми юбками, дополнительными аэродинамическими элементами, а также хромированным или карбоновым (опция) молдингом, соединяющий задние фонари.

2021 Mercdes-AMG E 63

Кроме того, колесные арки расширили на 27 мм, а опциональный пакет AMG Night позволит заменить хромированный декор на черный глянец. Дополняют картину элегантные диски оригинального дизайна на 19 или 20 дюймов (для E 63 S).

2021 Mercdes-AMG E 63

Но самое главное отличие скрывается под капотом. Для новинок подготовили мощные турбированные двигатели V8, отдача которых в базовой версии составляет 571 л.с. и 750 Нм, а в версии S – 612 л.с. и 850 Нм. В паре с этими моторами работает 9-ступенчатая роботизированная коробка передач AMG Speedshift MCT 9G, а реализовать потенциал силового агрегата помогает полноприводная трансмиссия AMG Performance 4MATIC+.

2021 Mercdes-AMG E 63

В зависимости от версии седан разгоняется до первой сотни за 3,5/3,4 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250/300 км/ч. Универсалу на спринт 0-100 км/ч потребуется соответственно 3,6/3,5 с, а "максималка" достигает 250/290 км/ч.

2021 Mercdes-AMG E 63

В салоне появились уже знакомые по другим моделям семейства оснащения сдвоенные дисплеи диагональю 10,25 или 12,25 дюймов (для E 63 S). От обычных версий дисплеи отличаются собственной графикой.

2021 Mercdes-AMG E 63

В интерьере применены вставки из карбона и полированного алюминия. Для отделки салона используется комбинированная кожа и контрастная строчка. Анатомические "ковши" получили внушительную боковую поддержку.

2021 Mercdes-AMG E 63

В салонах официальных дилеров в Европе новинки появятся во втором полугодии, а цены станут известны ближе к началу продаж.

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