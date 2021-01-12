Семейство компактных кроссоверов Hyundai готовится к пополнению

Корейская компания Hyundai показала официальные иллюстрации и видео тестового прототипа спортивной модификации кроссовера Kona N.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Спортивная модификация Kona N станет четвертым представителем семейства N компании Hyundai и первым кроссовером, который адресован любителям активного драйва (чтобы помиотреть видео, доскролльте новость до конца).

Спортивная модификация Kona N пополнит семью "заряженных" моделей марки hyundai-n.com

Ранее компания уже вывела на рынок легковые модели i20 N, i30 N и Veloster N. По своим техническим компонентам Kona N будет во многом унифицирована с хэтчбеком i30 N. От него новинка унаследует 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор с турбонадддувом, которая в зависимости от программного обеспечения развивает 250 или 280 сил. Реализовать потенциал мощного мотора позволит 6-ступенчатая "механика" или новая 8-ступенчатая роботизированная коробка передач N DCT с двумя сцеплениями.

Презентация спорт-кросса ожидается в ближайшие несколько недель hyundai-n.com

Автомобиль получит иные бампера с увеличенными воздухозаборниками и собственный аэродинамический обвес hyundai-n.com

Сзади видно крупные патрубки выхлопной системы, имплантированные в задний диффузор и большой спойлер hyundai-n.com

Несмотря на маскировку, на иллюстрациях можно увидеть основные отличия новинки от обычной Kona. В частности, автомобиль получит иные бампера с дополнительными аэродинамическими элементами и увеличенными воздухозаборниками, крупные патрубки выхлопной системы, тормозные суппорты красного цвета и большой спойлер на двери багажника.

В семействе Kona новинка займет место на ступеньку выше версии Kona N-Line, которая имеет в своем арсенале 1,6-литровую "турбочетверку" мощностью 198 л.с. Презентация спорт-кросса ожидается в ближайшие несколько недель.

Как сообщал ранее , компания Kia провела масштабную презентацию своего нового логотоипа, а их коллеги из компании Hyundai отмечают победу модели Elantra в конкурсе "Автомобиль года" в США.