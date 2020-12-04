Семейство Audi Q3 пополнилось подзаряжаемым гибридом
Немецкая компания Audi продолжает развивать электрическое направление. На этот раз под прицелы инженеров компании попал кроссовер Q3, который снабдили гибридной силовой установкой.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Гибридную версию получит как обычный кроссовер, так и его купеобразная версия Q3 Sportback. Обе новинки построены на глобальной платформе MQB.
Гибридная силовая установка состоит из бензинового турбированного мотора с 4-мя цилиндрами. Она развивает мощность 150 л.с., а крутящий момент достигает 250 Нм. Электрический двигатель имеет мощность 116 л.с., а момент составляет 330 Нм. Суммарная мощность этого тандема достигает 245 л.с., а момент в 400 Нм отправляется к передним ведущим колесам посредством 6-ступенчатого "робота" S tronic с двумя сцеплениями. Питание для электромотора обеспечивает батарея емкостью 13 кВт-ч. Она располагается под задним диваном и имеет жидкостное охлаждение.
На спринт 0-100 км/ч кроссовер тратит 7,3 с, максимальная скорость достигает 209 км/ч. Исключительно на электротяге автомобиль способен разогнаться до 140 км/ч, а запас хода по циклу WLTP составляет 50 км.
Внешне узнать Audi Q3 45 TFSI e можно по дополнительному люку на левом переднем крыле для зарядного устройства, а также соответствующим "шильдикам". В салоне об электрической составляющей свидетельствует новая графика виртуальной панели: вместо показаний тахометра на нее выводятся данные об уровне заряда батареи и прочие параметры, позволяющие контролировать гибридную силовую установку.
Audi Q3 45 TFSI e и аналогичная версия Sportback ожидается у европейских дилеров весной, а цены станут известны ближе к началу продаж.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi намерена представить электрические кроссоверы, а недавно пополнила линейку топовым SQ5 Sportback.