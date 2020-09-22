Семейная пара построила уникальный гараж для своих авто

Супруги из Нидерландов сделали необычный гараж для своих двух автомобилей – Jaguar XJS иJaguar XJ. Они пожелали, чтобы машины были постоянно в зоне внимания людей и заказали у архитекторов проект разработки индивидуального "жилья" для "железных лошадок".

Как пишет Robb Report, идея семейной пары заключалась в том, чтобы для автомобилей сделали безопасный гараж, который одновременно с этим служил бы выставочным залом. С улицы машинами должны были любоваться прохожие, а со стороны двора – сами владельцы.

Необычный гараж для Jaguar. Фото: robbreport.com

В итоге, архитекторы сделали гараж с треугольной ассиметричной крышей и панорамными окнами с двух сторон. Внутри установили электрический подъемник, с помощью которого можно поднимать автомобиль. В гараже помещается одна машина – это было сделано для того, чтобы супруги по очереди могли выставлять на обзор свои любимые "Ягуары".

Необычный гараж для Jaguar. Фото: robbreport.com

Необычный гараж для Jaguar. Фото: robbreport.com

Также в помещении имеется пристройка – ее можно использовать в качестве зоны отдыха или кабинета.

Необычный гараж для Jaguar. Фото: robbreport.com

Необычный гараж для Jaguar. Фото: robbreport.com

Необычный гараж для Jaguar. Фото: robbreport.com

Необычный гараж для Jaguar. Фото: robbreport.com

Необычный гараж для Jaguar. Фото: robbreport.com

Еще одна интересная деталь – створки окон гаража сделаны в виде радиаторной решетки с логотипом марки Jaguar.

Необычный гараж для Jaguar. Фото: robbreport.com

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