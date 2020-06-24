Секрет Полишинеля: новые Audi S3 показались без камуфляжа

Компания Audi выкатила на трассу Нюрбургринг "заряженные" версии S3 с кузовами седан и хэтчбек совершенно без камуфляжа. Об этом сообщает портал Carscoops.

На полигоне неутомимыми фотошпионами были замечены черный хэтчбек Audi S3 Sportback и голубой S3 Sedan.

2021 Audi S3 Sedan. Фото: carscoops.com

От своих родственников по новому семейству А3, спортивные версии отличаются более агрессивной внешностью, собственным аэродинамическим обвесом, уменьшенным клиренсом и квартетом выхлопных труб, украсивших массивный задний диффузор. Облицовка радиатора стала крупнее, а в бамперах появились крупные воздухозаборники.

2021 Audi S3 Sedan. Фото: carscoops.com

2021 Audi S3 Sedan. Фото: carscoops.com

Кроме того, S3 Sedan получил дополнительный передний спойлер, панорамную крышу, а также корпусы зеркал и окантовку окон черного цвета.

2021 Audi S3 Sedan. Фото: carscoops.com

В салоне традиционно ожидаются спортивные "ковши" и усеченный руль, красная строчка в отделке, а также карбоновые декоративные вставки. Также можно предположить, что S3 получит собственную графику цифровой приборной панели и расширенный пакет опций.

2021 Audi S3 Sedan. Фото: carscoops.com

Audi S3 получит в свое распоряжение 2-литровый турбированный мотор TFSI мощностью порядка 300 л.с., роботизированную коробку передач S-tronic с двумя сцеплениями и полноприводную трансмиссию quattro.

2021 Audi S3 Sportback. Фото: carscoops.com

Для новинки подготовили адаптивную подвеску и собственные настройки усилителя руля, а максимальный контроль над мощным авто поможет обеспечить система векторизации тяги. В нормальных дорожных условиях большая часть крутящего момента будет отправляться к передним колесам, а при пробуксовке система сможет отправить до 100% момента на заднюю ось.

2021 Audi S3 Sportback. Фото: carscoops.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi презентовала в России бронированный седан.