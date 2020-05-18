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18 мая • обновлено в 15:49
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Седаны Tesla за минимальные деньги превратили в BMW и Audi

1.3т
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Электромобили Tesla хороши во многом, но, похоже, что некоторые владельцы этих авто хотели бы видеть на них логотипы других именитых марок. Во всяком случае, такой вывод можно сделать исходя из нескольких фото, которые недавно появились в интернете.

Буквально с разницей в один день в соцсети Twitter опубликовали снимки двух седанов Model 3, которые подвергли весьма необычной "доработке". Одному из них "приделали" знаменитые ноздри BMW, а другой электромобиль стилизовали под Audi RS3 с помощью радиаторной решётки, бамперов и соответствующего шильдика.

Tesla Model 3 с лицом BMW

Tesla Model 3 с лицом BMW

twitter.com/enn_nafnlaus

Однако в обоих случаях используются не структурные элементы, а обычные наклейки – то есть, такой тюнинг вышел недорогим и при желании его легко можно демонтировать. Очевидно, владельцы электрокаров таким образом решили немного позабавить себя и окружающих. Хотя не исключено, что они любят современные электромобили, но остаются преданными старым немецким маркам.

Tesla Model 3 в стиле Audi RS3

Tesla Model 3 в стиле Audi RS3

twitter.com/TeslaForLife

Tesla Model 3 в стиле Audi RS3

Tesla Model 3 в стиле Audi RS3

twitter.com/TeslaForLife

Что интересно, оба автомобиля были засняты в разных странах, несмотря на схожий подход к изменению внешнего вида Тесла. "Тройка" с лицом БМВ засветилась в Исландии, а "теслауди" засняли в США.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в старению Audi установили агрегаты Тесла, и что из этого вышло.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто авто фотографии прикол Audi BMW Tesla
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