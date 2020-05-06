Седан Toyota Corolla сделали лучше, но купить его смогут не все

Самый популярный автомобиль в мире – Toyota Corolla – получил новую версию GR Sport, которая должна приглянуться покупателям спортивных машин. Автомобиль комплексно обновили.

В первую очередь изменения коснулись дизайна. Спортивная Тойота Королла получила заниженный обвес кузова и новый передний бампер, который делает ее похожей на Toyota Camry и Avalon.

Новая Toyota Corolla GR Sport toyota.com

Также Toyota Corolla GR Sport оснащена особыми колесными дисками диаметром 17 дюймов. В салоне Corolla появились спортивные кресла и двухцветная отделка. За рулевым колесом установлены лепестки + и -, теперь электромеханическим вариатором можно управлять с их помощью.

Новая Toyota Corolla GR Sport toyota.com

Кроме того, подвеску подвергли модификации, благодаря этому управляемость и устойчивость на траектории улучшились. Силовые установки остались без изменений: 1,8-литровый атмосферный двигатель на 140 л.с. или гибридная версия мощностью 122 л.с.

Новая Toyota Corolla GR Sport toyota.com

За новую Toyota Corolla GR Sport просят почти 28 тыс. долларов, но в таком исполнении автомобиль будет доступен только в Тайване.

Новая Toyota Corolla GR Sport toyota.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о невероятном достижении Toyota в секторе гибридных моделей.

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