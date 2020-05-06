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6 мая • обновлено в 22:47
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Седан Toyota Corolla сделали лучше, но купить его смогут не все

2.4т
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Самый популярный автомобиль в мире – Toyota Corolla – получил новую версию GR Sport, которая должна приглянуться покупателям спортивных машин. Автомобиль комплексно обновили.

В первую очередь изменения коснулись дизайна. Спортивная Тойота Королла получила заниженный обвес кузова и новый передний бампер, который делает ее похожей на Toyota Camry и Avalon.

Новая Toyota Corolla GR Sport

Новая Toyota Corolla GR Sport

toyota.com

Также Toyota Corolla GR Sport оснащена особыми колесными дисками диаметром 17 дюймов. В салоне Corolla появились спортивные кресла и двухцветная отделка. За рулевым колесом установлены лепестки + и -, теперь электромеханическим вариатором можно управлять с их помощью.

Новая Toyota Corolla GR Sport

Новая Toyota Corolla GR Sport

toyota.com

Кроме того, подвеску подвергли модификации, благодаря этому управляемость и устойчивость на траектории улучшились. Силовые установки остались без изменений: 1,8-литровый атмосферный двигатель на 140 л.с. или гибридная версия мощностью 122 л.с.

Новая Toyota Corolla GR Sport

Новая Toyota Corolla GR Sport

toyota.com

За новую Toyota Corolla GR Sport просят почти 28 тыс. долларов, но в таком исполнении автомобиль будет доступен только в Тайване.

Новая Toyota Corolla GR Sport

Новая Toyota Corolla GR Sport

toyota.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о невероятном достижении Toyota в секторе гибридных моделей.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota новые авто авто
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