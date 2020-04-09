На продажу выставили редкий Mercedes W124 от Porsche

Для большинства любителей Mercedes-Benz спортивные модели ассоциируются с продукцией компании AMG, но есть автомобиль, который стоит несколько особняком – это Mercedes-Benz 500E.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

В создании и производстве этой необычной во всех отношениях машины принимали участие специалисты Porsche. Презентация флагмана семейства Е-Class (W124) прошла в октябре 1990 года на Парижском автошоу.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Под большим капотом разместили 5-литровый атмосферный V8. О развивал мощность 326 л.с., а крутящий момент достигал 480 Нм. В паре с ним работал 4-ступенчатый "автомат", который отправлял всю эту мощь к задним колесам.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Спортседан мог разгоняться до первой "сотни" за 6,1 с, а максимальную скорость ограничили электроникой на отметке 250 км/ч.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Внешне эксклюзивную модель можно было отличить по расширенным колесным аркам, другому переднему бамперу со встроенными "противотуманками" и уменьшенному клиренсу. Финальная сборка проводилась мастерами Porsche в Цуффенхаузене.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Эта модель сразу попала в список must have среди поклонников спортивных авто. Например, несколько экземпляров такого седана были в коллекции известного британского комика и ценителя ретро авто Роуэна Аткинсона.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Производство модели было прекращено в апреле 1995 года. Всего с 1990 по 1995 год было изготовлено 10479 седанов 500E. Выставленный на продажу в Орегоне автомобиль 1992 года имеет небольшой пробег 118 578 км и прекрасно сохранился. Стоимость машины оценили в $49 999.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

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