Седан Citroen C-Elysee стал очень дешевым электромобилем

Китайская компания Dongfeng в сотрудничестве с французской PSA Group представила электрический седан Fukang EV30. Это недорогая модель, предназначенная для рынка Поднебесной.

В основе нового электромобиля лежит знаменитый бюджетный седан Citroen C-Elysee. Его длина составляет 4427 мм, ширина – 1748 мм, высота – 1476 мм, а размер колесной базы – 2652 мм. У обеих моделей даже одинаковый дизайн – отличия лишь сводится к оформлению передней части (в частности, другая передняя панель).

Fukang EV30. Фото: Dongfeng

На продажу заявлено несколько версий Fukang EV30, одна из них – с электродвигателем мощностью 82 л.с. и 220 Нм, а также литий-ионной батареей емкостью 30,7 кВтч, которой хватает на запас хода около 250 км. Также есть еще одна модификация с мотором на 163 силы и батареей емкостью 40 кВтч. В данном случае автономность составляет 300 км.

Fukang EV30. Фото: Dongfeng

Пока есть цена только для старшей версии. Согласно сайту производителя Dongfeng, она составляет 17 000 долларов.

Fukang EV30. Фото: Dongfeng

Fukang EV30. Фото: Dongfeng

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