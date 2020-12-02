SEAT пополнил семью гибридов кроссовером Tarraco e-Hybrid

Испанская компания SEAT расширила семейство гибридных моделей кроссовером Tarraco e-Hybrid. Производство новинки стартовало на заводе концерна Volkswagen в Вольфсбурге.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Самый крупный представитель линейки SUV испанского бренда получил в свое распоряжение гибридный силовой агрегат с возможностью подзарядки от внешних источников.

SEAT расширяет семейство гибридных моделей бренда seat-mediacenter.com

Он состоит из бензинового 1,4-литрового турбомотора (150 л.с.), электродвигателя (115 л.с.) и литий-ионной батареи энергоемкостью 13 кВтч. Суммарная мощность установки достигает 245 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 400 Нм. Вся эта мощь отправляется к ведущим колесам через 6-ступенчатую роботизированную коробку передач DSG.

Суммарная мощность установки Tarraco e-Hybrid достигает 245 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 400 Нм seat-mediacenter.com

Салон кроссовера Tarraco e-Hybrid seat-mediacenter.com

Автомобиль способен преодолеть на электротяге до 49 км, а при использовании всего своего арсенала запас хода может достигать 730 км. В зависимости от источника питания, батарею можно зарядить за 3,5-5 часов.

В зависимости от источника питания, батарею Tarraco e-Hybrid можно зарядить за 3,5-5 часов seat-mediacenter.com

Появление новинки у европейских дилеров запланировано на первый квартал будущего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL: