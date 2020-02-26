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26 февраля • обновлено в 18:16
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SEAT подготовил два спортивных кроссовера: первые фото

1.1т
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К автомобильной выставке в Женеве SEAT подготовил несколько спортивных кроссоверов, включая эксклюзивную модель Formentor.

Об сообщает пресс-служба компании. В то время, как многие конкуренты отказались от участия в Женевском автошоу, испанский SEAT намерен серьезно побороться за внимание покупателей. Главной новинкой стенда станет новое поколение семейства Leon, которое дебютирует сразу под двумя марками – материнской SEAT и созданной в 2018 году Cupra.

SEAT Leon четвертого поколения с кузовом хэтчбек

SEAT Leon четвертого поколения с кузовом хэтчбек

media.seat.com

Новый SEAT Leon получит новые более эффективные двигатели, включая гибридные силовые агрегаты, новые возможности для коммуникации в авто, а также яркий и экспрессивный дизайн. С момента своего дебюта в 1999 году, три генерации Leon нашли более 2,2 миллиона поклонников по всему миру. Четвертое поколение Leon открывает новую страницу в истории бренда благодаря появлению гибридных модификаций eHybrid (Plug-in Hybrid) и eTSI (mild hybrid).

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Так версия eHybrid оснащается 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI, электродвигателем, литий-ионной батареей на 13 кВтч и 6-ступенчатой роботизированной КП DSG. Суммарная мощность силового агрегата достигает 204 л.с., а запас хода на электротяге достигает 60 км. При использовании зарядной станции на 3,6 кВт на зарядку потребуется менее 3,5 часов.

SEAT Leon 2021

SEAT Leon 2021

media.seat.com

Версия SEAT Leon eTSI оснащена стартер-генератором и литий-ионной батареей. Она обеспечивает дополнительную мощность двигателю при ускорении, а также позволяет накапливать энергию во время торможения. Новинка будет доступна в двух вариантах – со 110-сильным мотором 1.0 TSI а также в 150-сильном варианте 1.5 TSI.

А вот Cupra Leon в соответствии со спортивным статусом предложит покупателям более мощные модификации с 2-литровым TSI и 7-ступенчатой трансмиссией DSG. Новинка будет доступна сразу в четырех вариантах – 245 л.с, 245 л.с. eHybrid, 300 л.с. и 310 л.с. (с полным приводом 4Drive и кузовом универсал).

310-сильный Cupra Leon с полным приводом и кузовом универсал

310-сильный Cupra Leon с полным приводом и кузовом универсал

media.seat.com

Также на стенде будет представлена гоночная модель Cupra e-Racer. Этот болид оснащен 4-мя электромоторами, суммарная мощность которых – 680 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 960 Нм. Питание для них обеспечивает батарея емкостью 65 кВтч. Новинка с 2021 года будет выступать в новом кузовном чемпионате по кольцевым гонкам на электромобилях PURE ETCR.

Гоночный Cupra e-Racer имеет в своем арсенале 4 электромотора суммарной мощностью 680 л.с.

Гоночный Cupra e-Racer имеет в своем арсенале 4 электромотора суммарной мощностью 680 л.с.

media.seat.com

Наиболее интригующей новинкой стенда Cupra станет новый гибридный кроссовер Formentor, не имеющий аналогов в модельной гамме концерна VAG. Ожидается, что автомобиль получит аналогичный гибридный силовой агрегат, который используется на 245-сильном Leon eHybrid.

Купеоразный кроссовер Cupra Formentor оснащен гибридным силовым агрегатом

Купеоразный кроссовер Cupra Formentor оснащен гибридным силовым агрегатом

media.seat.com

А для поклонников нового кроссовера Tarraco компания из Мартореля подготовила спортивные версии, которые будут нести знакомые обозначения FR и FR Sport. В частности, Tarraco FR получил собственный более агрессивный обвес, 19-дюймовые легкосплавные диски, сдвоенные патрубки выхлопной системы, задний спойлер, новые бампера, а также окрашенные в черный цвет молдинги, корпуса зеркал и багажные рейлинги. Автомобиль будет представлен в новом цвете "Красное мерло".

Для SEAT Tarraco FR подготовили новый эксклюзивный цвет "Красное мерло"

Для SEAT Tarraco FR подготовили новый эксклюзивный цвет "Красное мерло"

media.seat.com

SEAT Тarraco FR щеголяет стильными 19-дюймовыми дисками

SEAT Тarraco FR щеголяет стильными 19-дюймовыми дисками

media.seat.com

Для версии FR Sport подготовили 20-дюймовые диски Cosmo в сером цвете, а также эксклюзивную кожаную отделку салона с комплектом спортивных кресел.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания SEAT предложит для своих моделей самую широкую палитру силовых агрегатов.

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Автор
Сергей Иванов
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