SEAT подготовил два спортивных кроссовера: первые фото

К автомобильной выставке в Женеве SEAT подготовил несколько спортивных кроссоверов, включая эксклюзивную модель Formentor.

Об сообщает пресс-служба компании. В то время, как многие конкуренты отказались от участия в Женевском автошоу, испанский SEAT намерен серьезно побороться за внимание покупателей. Главной новинкой стенда станет новое поколение семейства Leon, которое дебютирует сразу под двумя марками – материнской SEAT и созданной в 2018 году Cupra.

SEAT Leon четвертого поколения с кузовом хэтчбек media.seat.com

Новый SEAT Leon получит новые более эффективные двигатели, включая гибридные силовые агрегаты, новые возможности для коммуникации в авто, а также яркий и экспрессивный дизайн. С момента своего дебюта в 1999 году, три генерации Leon нашли более 2,2 миллиона поклонников по всему миру. Четвертое поколение Leon открывает новую страницу в истории бренда благодаря появлению гибридных модификаций eHybrid (Plug-in Hybrid) и eTSI (mild hybrid).

Новости SEAT похвастал мощным гибридным хэтчбеком

Так версия eHybrid оснащается 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI, электродвигателем, литий-ионной батареей на 13 кВтч и 6-ступенчатой роботизированной КП DSG. Суммарная мощность силового агрегата достигает 204 л.с., а запас хода на электротяге достигает 60 км. При использовании зарядной станции на 3,6 кВт на зарядку потребуется менее 3,5 часов.

SEAT Leon 2021 media.seat.com

Версия SEAT Leon eTSI оснащена стартер-генератором и литий-ионной батареей. Она обеспечивает дополнительную мощность двигателю при ускорении, а также позволяет накапливать энергию во время торможения. Новинка будет доступна в двух вариантах – со 110-сильным мотором 1.0 TSI а также в 150-сильном варианте 1.5 TSI.

А вот Cupra Leon в соответствии со спортивным статусом предложит покупателям более мощные модификации с 2-литровым TSI и 7-ступенчатой трансмиссией DSG. Новинка будет доступна сразу в четырех вариантах – 245 л.с, 245 л.с. eHybrid, 300 л.с. и 310 л.с. (с полным приводом 4Drive и кузовом универсал).

310-сильный Cupra Leon с полным приводом и кузовом универсал media.seat.com

Также на стенде будет представлена гоночная модель Cupra e-Racer. Этот болид оснащен 4-мя электромоторами, суммарная мощность которых – 680 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 960 Нм. Питание для них обеспечивает батарея емкостью 65 кВтч. Новинка с 2021 года будет выступать в новом кузовном чемпионате по кольцевым гонкам на электромобилях PURE ETCR.

Гоночный Cupra e-Racer имеет в своем арсенале 4 электромотора суммарной мощностью 680 л.с. media.seat.com

Наиболее интригующей новинкой стенда Cupra станет новый гибридный кроссовер Formentor, не имеющий аналогов в модельной гамме концерна VAG. Ожидается, что автомобиль получит аналогичный гибридный силовой агрегат, который используется на 245-сильном Leon eHybrid.

Купеоразный кроссовер Cupra Formentor оснащен гибридным силовым агрегатом media.seat.com

А для поклонников нового кроссовера Tarraco компания из Мартореля подготовила спортивные версии, которые будут нести знакомые обозначения FR и FR Sport. В частности, Tarraco FR получил собственный более агрессивный обвес, 19-дюймовые легкосплавные диски, сдвоенные патрубки выхлопной системы, задний спойлер, новые бампера, а также окрашенные в черный цвет молдинги, корпуса зеркал и багажные рейлинги. Автомобиль будет представлен в новом цвете "Красное мерло".

Для SEAT Tarraco FR подготовили новый эксклюзивный цвет "Красное мерло" media.seat.com

SEAT Тarraco FR щеголяет стильными 19-дюймовыми дисками media.seat.com

Для версии FR Sport подготовили 20-дюймовые диски Cosmo в сером цвете, а также эксклюзивную кожаную отделку салона с комплектом спортивных кресел.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания SEAT предложит для своих моделей самую широкую палитру силовых агрегатов.

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