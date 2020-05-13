Сделанный из Suzuki Гелендваген продают по цене Renault Duster

В США на продажу выставили необычное авто. Это старенький внедорожник Suzuki, но с "лицом" культового Mercedes G-Class. "Франкенштейн" оценен в 15 500 долларов, что эквивалентно стоимости нового Renault Duster.
Нетипичной машиной является Suzuki Samurai 1986 года выпуска. Однако это не полноценный клон Гелендвагена – все обошлось "малой кровью".
Тюнинг Suzuki в стиле Гелендвагена
cars.com
"Мерседесоподобный" тюнинг включает другую радиаторную решетку, иные бампера, новую оптику, чехол для запасного колеса, а также логотипы Mercedes, которые повсеместно встречаются на кузове внедорожника.
Тюнинг Suzuki в стиле Гелендвагена
cars.com
Помимо этого, у внедорожника есть шильдики в стиле AMG – G13, где цифра является отсылкой к объему двигателя. На автомобиле установлен 1,3-литровый агрегат, выдающий 63 силы.
Тюнинг Suzuki в стиле Гелендвагена
cars.com
В оснащение Сузуки в стиле Гелендвагена входит кондиционер и аудиосистема. Пробег – 101,5 тыс. км.
Тюнинг Suzuki в стиле Гелендвагена
cars.com
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