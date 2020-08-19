Счет на миллионы: цены самых дорогих автомобилей мира удивляют

Стоимость эксклюзивных суперкаров растет с каждым годом. В новом рейтинге 10 наиболее дорогих автомобилей мира оказалось две Bugatti и один Rolls-Royce.

Ресурс TopGir составил список наиболее редких, эксклюзивных и дорогих машин современности. Интересно, что в рейтинге нет автомобиля дешевле $3 000 000.

W Motors Lykan Hypersport

W Motors Lykan Hypersport. Фото: motorglobe.org

Арабский суперкар стоит приблизительно $3 400 000. Автомобиль является одним из наиболее редких в мире. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,8 с, а максимальная скорость составляет 390 км/ч. Инжиниринг удивляет, но цена также достигается за счет дорогих материалов отделки интерьера, среди которых есть даже бриллианты.

McLaren P1 LM

McLaren P1 LM. Фото: regnum.ru

Британский McLaren P1 LM существует всего в количестве пяти экземпляров. Этим и обусловлена цена в $3 700 000. Мощность двигателя достигает 1000 л.с.

Lamborghini Veneno Roadster

Lamborghini Veneno Roadster. Фото: squir.com

Выглядит жутковато, а стоит $4 500 000. Производитель создал только девять экземпляров необычной модели. Стоимость каждого из них увеличивается ежедневно из-за невероятной эксклюзивности.

Koenigsegg CCXR Trevita

Koenigsegg CCXR Trevita. Фото: motor1.com

Шведский суперкар с 1018-сильным двигателем стоит $4 800 000. Во многом на цену повлияла особая краска кузова, в составе которой есть алмазная пыль.

Ferrari Sergio

Ferrari Sergio. Фото: carscoops.com

Цена в $5 100 000 обусловлена редкостью автомобиля и особой миссией – отдать дань уважения основателю кузовного ателье Pininfarina.

Bugatti Divo

Bugatti Divo. Фото: avtotransport.org

Более экстремальный автомобиль на базе Bugatti Chiron обойдется в $5 800 000. При том, что донор стоит около $3 000 000.

Maybach Exelero

Maybach Exelero. Фото: motor1.com

Невероятно редкий автомобиль (существует в единственном экземпляре) создали 15 лет назад для высокоскоростных испытаний новых спортивных покрышек. Недавно суперкар нашел владельца за $8 000 000.

Rolls-Royce Sweptail

Rolls-Royce Sweptail. Фото: firstgear.ua

Самый дорогой Rolls-Royce с ценой $12 800 000 пока существует в единственном экземпляре. Но в компании заинтересованы создать еще несколько. Мы не удивлены!

Pagani Zonda HP Barchetta

Pagani Zonda HP Barchetta. Фото: automasti.com

Итальянский суперкар выглядит очень специфично и напоминает какое-то насекомое. Созданный в единственном экземпляре автомобиль стоит $15 000 000.

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire. Фото: carpixel.net

Самый дорогой автомобиль современности. Также существует в единственном экземпляре и уже нашел таинственного владельца, который заплатил за него $19 000 000. По предварительной информации, техническая часть суперкара еще не готова.

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