Сбой в матрице: два одинаковых Lamborghini устроили ДТП

Стас Сидилев Новости 20:35, 14.06.2020 Обновлено: 20:51, 14.06.2020

Необычное происшествие случилось в Сингапуре. В этой маленькой богатой стране много дорогих машин. Но два одинаковых Lamborghini Aventador S встретились и попали в ДТП.

В СМИ была информация о том, что незадолго до столкновения водители демонстрировали довольно опасное вождение, обгоняя и подрезая друг друга. В итоге неосторожное поведение на дороге обернулось столкновением.

Два одинаковых Lamborghini устроили ДТП
carakoom.com

Когда первый Lamborghini резко замедлился у светофора, второй въехал прям в него. Видимо, водитель не успел среагировать, чтобы остановиться быстро.

Интереснее всего то, что эти автомобили не только являются экземплярами одной модели (Lamborghini Aventador S), но также выкрашены в один желто-оранжевый оттенок и оснащены колесными дисками черного цвета.

Два одинаковых Lamborghini устроили ДТП
carakoom.com
Два одинаковых Lamborghini устроили ДТП
carakoom.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычном ДТП двух одинаковых электромобилей в Киеве.

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