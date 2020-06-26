Сбивший мотоциклиста водитель шокировал неадекватностью
Очевидцы записали на видео последствия жуткого ДТП. Водитель минивэна сбил мотоциклиста и, словно не заметив этого, продолжил движение с застрявшим в бампере байком. ДТП произошло в штате Калифорния, США.
На видео заметен серебристый минивэн, в передней части которого зажат мотоцикл. Транспортное средство генерирует огромное количество искр, но автомобилиста, похоже, это совсем не волнует. Он движется с довольно высокой скоростью и обгоняет других участников движения, пытаясь скрыться.
Позже выяснилось, что водитель вел себя очень агрессивно, когда сбил владельца мотоцикла. Пострадавший заявил СМИ, что удар был преднамеренным и автомобилист, кажется, хотел его убить.
Позже мотоцикл, который наверняка не подлежит восстановлению, нашли на обочине. Водитель минивэна, в свою очередь, врезался в забор и прекратил движение.
Как сообщал OBOZREVATEL, потенциальный покупатель новой Toyota Supra решил совершить пробную поездку, но не справился с управлением и уничтожил машину.