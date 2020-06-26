Сбивший мотоциклиста водитель шокировал неадекватностью

Очевидцы записали на видео последствия жуткого ДТП. Водитель минивэна сбил мотоциклиста и, словно не заметив этого, продолжил движение с застрявшим в бампере байком. ДТП произошло в штате Калифорния, США.

На видео заметен серебристый минивэн, в передней части которого зажат мотоцикл. Транспортное средство генерирует огромное количество искр, но автомобилиста, похоже, это совсем не волнует. Он движется с довольно высокой скоростью и обгоняет других участников движения, пытаясь скрыться.

Позже выяснилось, что водитель вел себя очень агрессивно, когда сбил владельца мотоцикла. Пострадавший заявил СМИ, что удар был преднамеренным и автомобилист, кажется, хотел его убить.

Водитель минивэна сбил мотоциклиста и решил сбежать с места ДТП. Скриншот видео

Застрявший под машиной мотоцикл извергал искры. Скриншот видео

Позже мотоцикл, который наверняка не подлежит восстановлению, нашли на обочине. Водитель минивэна, в свою очередь, врезался в забор и прекратил движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, потенциальный покупатель новой Toyota Supra решил совершить пробную поездку, но не справился с управлением и уничтожил машину.