Самым популярным продуктом Volkswagen оказалась сосиска

Volkswagen назвал свой самый популярный продукт за 2019 год. К удивлению многих, им стал не автомобиль, а фирменная сосиска, которую немецкая компания выпускает уже как почти полвека.

Как стало известно OBOZREVATEL, в прошлом году Volkswagen произвел суммарно 6,2 млн автомобилей, тогда как объем выпуска колбасок составил 6,8 млн. Причем если свои машины VW выпускает на 50 заводах, разбросанных по всему миру, то сосиски – всего на одном предприятии – колбасной фабрике, расположенной в родном для VW городе Вольфбсург.

Фирменные сосиски Volkswagen bild.de

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В наших краях о сосисках Volkswagen мало кто знает, но в Германии, да и в целом в Европе, они пользуются огромным спросом и многим приходятся по вкусу. Это традиционные немецкие колбаски карривурст, которые немецкий автогигант производит с 1973 года (хотя сами сосиски VW начал делать ещё в 1930-х годах, но именно фирменные появились лишь через несколько десятилетий). Изначально они выпускались только для рабочих завода, но позднее их стали продавать на внутреннем рынке, а еще позже – заграницей. За прошедшие годы сосиски VW настолько стали неотъемлемой частью автокомпании, что даже получили свой номер в каталоге запчастей –199 398 500 A.

Volkswagen currywurst wheelsbywovka.com

Кстати, Volkswagen является не единственным автопроизводителем, который изготавливает продукты питания. Например, компании Bentley и Porsche организовали свои пасеки, благодаря которым выпускают и продают мёд. Правда, этот бизнес у них появился сравнительно недавно – в 2019 и 2017 годах соответственно. В первый год Benytley продала всего 40 баночек мёда, а вот у Porsche удалось реализовать намного больше – 400 кг пчелиного нектара.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Volkswagen готовит новую модель, похожую на Porsche Panemera.

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