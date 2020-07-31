Самым богатым автомобильным блогером оказалась блондинка из Supercar Blondie

Британский сайт GoCompare составил рейтинг самых богатых автомобильных блогеров. На первом месте списка оказалась девушка, которое завоевала многомиллионную публику всего за пару лет.

Итак, самым успешным автоблогером на данный момент является Александра Мария Хирски, которая известна в сети как Supercar Blondie. Основываясь на количестве подписчиков в Instagram (6,5 млн) и на YouTube (4 млн), а также и среднем количестве просмотров видео, журналисты подсчитали, что блондинка зарабатывает на контенте около 1,5 млн долларов в год. Для сравнения, некоторые пилоты Формулы 1 зарабатывают около 1,3 млн долларов.

Инстаграм Supercar Blondie. Скриншот

Supercar Blondie радует свою публику в основном обзором экзотических авто, редких машин и предсерийных прототипов.

Второе место в рейтинге занимает британский cантехник, каскадер и зобретатель по имени Колин Фурз, пишет auto.cz. На своей интернет-активности он зарабатывает в год около 670 тыс. долларов. Фурз известен своими нереальными экспериментами с автомобилями – например, ранее он построил на базе обычной машины копию корабля на воздушной подушке из "Звездных войн".

Инстаграм Колина Фурза. Скриншот

Наконец, замыкает тройку лидеров блогер, который специализируется на автомобильных путешествиях – Дэйв Спаркс. Он зарабатывает на соцсетях около 620 тыс. долларов.

Инстаграм Дэйва Спаркса. Скриншот

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