Самым американским автомобилем оказалась машина, которая родом не из США

В США эксперты составили рейтинг самых американских автомобилей – машин с высокой степенью локализация производства в Северной Америке. Интересно, что первое место в списке занял автомобиль, который не разрабатывали ни в Америке, ни в Канаде – Ford Ranger T6.

Как следует из исследования 2020 Made in America Auto Index, проведенного специалистами Школы бизнеса Когода при Американском университете (Вашингтон), доля запчастей этой модели, которые производится в США и Канаде, составляет 70%. И это при том, что Ford Ranger начали продавать в Америке лишь в 2018 году: изначально же машина появилась в Австралии в 2011 году, где ее спроектировало местное подразделение "Форда" для тамошнего рынка.

Ford Ranger разработали в Австралии, но сегодня это самый американский автомобиль. Фото: Ford

Что касается других победителей, на втором месте рейтинга расположился Chevrolet Camaro с автоматической КПП, а на третьем – пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon с бензиновыми моторами. Четвертую позицию занял Jeep Cherokee, а вот пятерку лидеров замкнули сразу пять автомобилей – Ford Explorer, Cadillac CT4 и CT5, а также Tesla Model S и Model Y.

Ford Ranger разработали в Австралии, но сегодня это самый американский автомобиль. Фото: Ford

Кроме того, отдельно были определены самые американские авто среди "иностранных" марок. Так, здесь лидерами оказались "японцы, а именно Acura TLX, Honda Odyssey, Passport и Ridgeline. У этих авто точно такая степень локализации, как и у Ford Ranger T6 – 70%.

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