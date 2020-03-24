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24 марта • обновлено в 20:09
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Самый жуткий внедорожник в мире продают за $100 000

2.5т
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Латвийская компания Dartz Motorz создала несколько довольно эксцентричных внедорожников. Один из таких – Dartz Kombat T-98 – выставили на продажу почти за 100 тыс. долларов.

Кроме стандартных версий, компания также предлагает бронированные внедорожники. Однако неизвестно, является ли конкретный экземпляр одним из таких. Б/у автомобиль преодолел 10 тыс. км пробега.

Внедорожник Dartz Kombat T-98 выставили на продажу

Внедорожник Dartz Kombat T-98 выставили на продажу

carakoom.com

Фактически, продукция Dartz представляет собой глубоко модернизированные внедорожники Chevrolet Tahoe с новым кузовом. Тем не менее, за новый Шевроле Тахо просят в два раза меньше (в США) – за автомобиль актуальной генерации с гарантией.

Dartz Kombat T-98 – редкий автомобиль

Dartz Kombat T-98 – редкий автомобиль

carakoom.com

Тем не менее, конкретный Dartz Kombat T-98 ищет покупателя. Интересно, что каждый такой автомобиль создают по индивидуальному заказу. Предыдущий владелец выбрал белый цвет для кузова и черный для отделки салона.

Темный салон контрастирует с белым кузовом

Темный салон контрастирует с белым кузовом

carakoom.com

Оснащение соответствует американскому SUV, на базе которого построен Kombat T-98: здесь есть круиз-контроль, климат-контроль, система стабилизации и ассистенты вроде предупреждения столкновений.

В основе Dartz Kombat T-98 использован старый Chevrolet Tahoe

В основе Dartz Kombat T-98 использован старый Chevrolet Tahoe

chevrolet.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычной б/у Лада Нива, которую превратили в пикап и оснастили шестью колесами.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
внедорожник б/у автомобиль авто
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