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17 марта • обновлено в 10:45
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Самая успешная Tesla отправилась "рвать" топливные кроссоверы

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Компания Tesla начала отгрузки своего электрического кроссовера Model Y. Это произошло с существенным опережением графика.

Изначально, когда автомобиль дебютировал в марте 2019-го, калифорнийский автопроизводитель заявил, что поставки нового электроSUV начнутся осенью 2020 года. Но в итоге компании удалось осуществить задуманное на полгода раньше. По случаю такого события Tesla даже выпустил ролик, который, по сути, анонсирует выход Tesla Model Y на рынок.

Tesla Model Y

Tesla Model Y

teslarati.com

В компании заочно считают новинку своей самой успешной моделью. Она станет одним из самых продаваемых автомобилей Tesla благодаря сочетанию практичности и доступной цены.

Судите сами: за компактный электрокроссовер производитель просит минимум 39 000 долларов – это базовая версия с запасом хода в 370 км. Впрочем, она появится чуть позже (в начале 2021 года, а может и раньше), а именно сейчас поставки начались с более продвинутых и, соответственно, дорогих версий: Model Y Long Range за 52 990 долларов (запас хода – 509 км, разгон до "сотни" – 4,8 сек, максимальная скорость – 217 км/ч) и вариант Performance (запас хода – 507 км, разгон до "сотни" – 3,5 сек, максималка – 233 км/ч), которая стартует с ценником 60 990 долларов. Также для автомобиля доступен пакет Performance Upgrade, увеличивающий максимальную скорость до 250 км/ч.

Tesla Model Y

Tesla Model Y

teslarati.com

Tesla Model Y

Tesla Model Y

teslarati.com

Tesla Model Y визуально очень похож на седан Model 3, что неудивительно – кроссовер построен на базе последнего. Легко отличить их можно лишь в том случае, если поставить рядом: Model Y ожидаемо выше "тройки", кроме того, у него другая графика задней части.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Tesla электромобили новые авто
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