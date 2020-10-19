Самый популярный электрокар в мире бесплатно получил ряд улучшений

Компания Tesla неожиданно представила обновленную версию самого популярного электрокара в мире на сегодняшний день. Речь идет о бюджетном седане Model 3. Автомобиль пережил полноценный рестайлинг, в ходе которого немного преобразовался внешне и ощутимо изменился технически, но при этом сохранил старую цену.

Как пишет Car and Driver, внешне Tesla Model 3 2021 модельного года отличается от старого варианта новыми задними фонарями и колесами. Кроме того, в отделке кузова стало меньше хрома – его заменили на черные матовые детали (например, рамку окон).

Обновленная Tesla Model 3 Скриншот конфигуратора на официальном сайте компании

Также произошли перемены и в салоне: руль теперь выполнен в новом дизайне и оснащен "умным" подогревом, а крышка отсека центральной консоли отныне не глянцевая, а матовая. В добавок, ее снабдили электронным замком: он нужен для того, чтобы воры в случае проникновения в салон не смогли добраться до флешки, которая сохраняет записи с камер наблюдения за автомобилем, работающих в "режиме ожидания". В добавок, вместо традиционный печки на седан установили тепловой насос, который потребляет меньше энергии, а багажник уже в базе получил электропривод.

Салон Tesla Model 3 2021 Tesla

Наконец, изменился и запас хода Tesla Model 3. В частности, он вырос:

у базовой версии Standard Range Plus – с 402 до 423 км

у средней версии Long Range Dual Motor AWD – с 528 до 568 км

у топовой версии Performance Dual Motor AWD – с 481 до 507 км.

Динамика у двух первых вариантов осталась без изменений, как и прежде, разгон до "сотни" составляет 5,3 с 4,2 сек соответственно. А вот у топовая модификация сократила время спринта на 0,1 сек – до 3,1 сек.

Цена на Tesla Model 3 осталась такой же: например, в США он как и прежде стоит от 37 990 долларов. Поставки новинки начнутся в ближайшее время.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналисты установили разницу в запасе хода Tesla Model 3 зимой и летом.